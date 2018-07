VICENZA. «Ora - dice il primario del pronto soccorso Francesco Corà - il caldo si fa serio». Una cinquantina le persone stremate da una canicola piombata all'improvviso dopo le temperature ancora relativamente miti della scorsa settimana. Al San Bortolo si accende la spia dell’allerta 24 ore su 24. E la Regione dichiara lo stato di allarme climatico in tutte le zone a bollino rosso del Veneto, compresa Vicenza, attivando il numero verde 800462340 realizzato con la collaborazione del Servizio telesoccorso e telecontrollo e il numero verde di reperibilità 800990009 per la segnalazione di emergenze di competenza della Protezione civile.

I 38 gradi della colonnina si abbattono come una scure rovente e a farne le spese, fra i vicentini, tanti anziani ma anche parecchi giovani. Svenimenti, vertigini e malori. In tre giorni, da venerdì a domenica, 750 accessi: il 2% codici rossi, l’11% gialli, il 15% arancioni, il 10% verdi. E al primo posto i guai causati dall'impetuoso e infuocato anticiclone africano, che farà schizzare ai massimi, anche attorno ai 40 gradi, la temperatura per tutta questa settimana.

In relazione allo «stato di allarme climatico per disagio fisico» dichiarato dalla Regione Veneto fino a giovedì 2 agosto, l'assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino ricorda il servizio Estate sicura del Comune di Vicenza. «Anziani e persone sole residenti a Vicenza - fa presente l'assessore Maino - possono contattare il numero 0444221020, attivo tutti i giorni compresi i festivi dalle 7 alle 22 in caso di inconvenienti o problemi che si possono verificare a causa del grande caldo».

Tra i servizi gratuiti vi sono l'ascolto e il supporto in situazioni di emergenza; l'assistenza domiciliare urgente con operatore; il ricovero notturno in albergo cittadino e nelle strutture d’emergenza dedicate; interventi socio-sanitari urgenti; la consegna a domicilio di farmaci urgenti con ricetta e in orario notturno e festivo (farmaci a pagamento); la consegna a domicilio di farmaci con ricetta in orario diurno per anziani soli non deambulanti (farmaci a pagamento); il pronto intervento ai contatori per guasti nell'erogazione di acqua, luce e gas; l'accoglienza diurna in centri aggregativi per anziani con climatizzazione. Possono però essere richiesti anche servizi a pagamento come la consegna a domicilio dei pasti e e l’effettuazione di piccoli interventi manutentivi.