SANDRIGO. La maxinchiesta su 150 grandi opere pubbliche in diverse regioni italiane tocca anche il Vicentino. Ieri mattina, su ordine della procura di Gorizia, la guardia di finanza ha perquisito la sede di un’impresa di Sandrigo e uffici e abitazioni di quattro indagati. Si tratta della “Costruzioni generali Girardini spa”, con sede in via Astico, del suo amministratore delegato Pierluigi Girardini, 46 anni, che vive a Padova, della co-amministratrice Elisabetta Giuliana Manetti e dell’ex dipendente, responsabile dell’ufficio gare fino alla fine del 2017, quando è andato in pensione, Giampaolo Pizzolato. È indagato anche il vicentino Aldo Crema, consulente aziendale di imprese di Tolmezzo e di Nervesa della Battaglia. L’ipotesi, per tutti, è la turbata libertà degli incanti, cioè di aver truccato degli appalti.

La “Girardini” è stata coinvolta in relazione a tre appalti: l’asfaltatura di tratti delle autostrade A23 e A27, a cui aveva partecipato con un’Ati, senza vincerla. E poi due gare dell’Anas (in Ati con Deon spa e Ecovie), dell’operazione “bastabuche” del 2016, vinte nel 2017: si tratta di appalti per lavori di asfaltatura in Veneto e in Friuli, dell’importo complessivo di 50 milioni di euro. Opere importanti per l’azienda leader nel settore che aveva chiuso il fatturato 2016 a 14 milioni, con 66 dipendenti.

I Girardini, tramite i propri legali, contestano fieramente le accuse e spiegano di non aver mai preso alcun accordo illecito.

Diego Neri