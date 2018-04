Oltre 1.300 stelle della danza in gara

Danze latino-americane ma anche tango, quick step e valzer viennesi tra abiti da sogno, luci e colori trasformeranno oggi il palazzetto dello sport di Altavilla in una grande sala da ballo per l’8a edizione del “Trofeo Star Cup Nicris Dance”, competizione internazionale e nazionale di danze standard e latine organizzata dalla società sportiva “Universo Danza” dei maestri Nicola e Cristina Regnoli con il patrocinio del Comune e sotto l’egida del WDSP ovvero la World Dance Sport Federation. Saranno 683 le coppie in gara, ovvero 1.366 ballerini impegnati nelle diverse categorie, in rappresentanza di una trentina di nazioni, che rendono la competizione di Altavilla tra le prime tre in Italia, considerato l’incremento dei partecipanti: nel 2017 le coppie erano 540. Per la gara nazionale, in pista dai bambini di 8 anni fino ai senior di 75 anni, i danzatori arrivano da tutta Italia, soprattutto dal Veneto. Per la competizione internazionale invece i ballerini, ospitati in alcuni alberghi convenzionati con l’organizzazione e in altre strutture ricettive, provengono dai Paesi Europei ma anche da Giappone, Australia, Russia, Canada, Argentina, Hong Kong. In pista coppie che vantano titoli mondiali, come Francesco Galluppo e Deborah Pacini di Prato, campioni italiani di standard da diversi anni e terzi al mondo, e Gabriele Goffredo, pugliese doc, e Anna Matus, più volte campioni del mondo, in gara per la Moldavia. In giuria 52 giudici italiani per la competizione nazionale e 13 per quella internazionale, anche in questo caso da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Armenia, dalla Lituania alla Danimarca. La competizione si aprirà alle 7.30 e proseguirà fino a mezzanotte: gara ad eliminazione, le finali, a cui accedono solo sei coppie per categoria, partiranno verso le 21. «È una soddisfazione organizzare questo evento e vedere le coppie, anche le più giovani, ballare – spiegano i maestri Nicola e Cristina Regnoli, coppia nella vita e in pista per 22 anni prima di avviare la scuola di danza – abbiamo voluto che la quota di iscrizione fosse minima, di 30 euro, ben al di sotto di manifestazioni di questo tipo, per consentire una larga partecipazione. Per molti rappresenta una tappa di preparazione al campionato italiano o del mondo». L’ingresso al palasport è gratuito e ogni anno Altavilla si riempie di migliaia di appassionati in arrivo da tutto il Veneto per ammirare i ballerini in pista, dal mattino alla sera. «Anche lo scorso anno non c’è mai stato un posto libero» ricordano gli organizzatori. «È il terzo anno che la competizione si svolge ad Altavilla – evidenzia il sindaco Claudio Catagini – erano partiti a Selvazzano e poi a Monticello Conte Otto. Tre anni fa però il palazzetto di Monticello era occupato e così la competizione è approdata qui. Abbiamo fatto di tutto, come disponibilità e logistica, perché potesse tornare. Siamo molto fieri di ospitarla, arrivano ballerini da tutto il mondo ed è seguita da migliaia di persone e appassionati». Domenica al palasport anche gli atelier specializzati in abiti da ballo. Per sicurezza e vigilanza presenza di ambulanza, protezione civile e associazione nazionale carabinieri in congedo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Nicoli