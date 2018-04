La malattia e il dolore diventano un libro per aiutare chi soffre

«Non ho mai mollato e invito chiunque a leggere questo libro perché aiuta a credere sempre nelle proprie forze e a prendere le cose belle che la vita ti offre». Parola di Ernesto Provenza, 52 anni a giugno, originario di Cefalù, dal 2013 ad Altavilla ospite della comunità per disabilità acquisite “Il Giardino dei Tigli”. Ernesto Provenza è affetto da una grave malattia invalidante, oggi si muove esclusivamente con una carrozzina elettrica, azionata dal joystic col mento. Una parte della sua famiglia vive a Vicenza ed è per avere vicini gli affetti che da qualche anno si è trasferito ad Altavilla. È in grado di parlare ma per comunicare con l’esterno deve utilizzare un tablet comandato dal joystick della carrozzina. Tempo fa ha deciso di scrivere la sua storia diventata un libro “Volere non potere – Autobiografia di una battaglia per la vita” che è stato presentato nei giorni scorsi nel salone del centro polivalente Papa Luciani. «La mia vita non è stata facile - scrive nel libro Provenza -. Da poco ho fatto 50 anni. Sfido chiunque, alle porte di mezzo secolo di vita, a cambiare del tutto paese, casa e tenore di vita. Sono in Veneto per necessità, ma soprattutto per avere vicino i miei affetti. Però non ho mai mollato». La sua autobiografia è diventata così un racconto di un’ottantina di pagine dove Provenza racconta soprattutto di come sia riuscito a reagire al dolore e alla malattia e quanto sia stato importante il supporto di familiari e amici. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.N.