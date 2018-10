Torna il Camper delle Notizie. L'iniziativa di successo de Il Giornale di Vicenza, che nei mesi scorsi ha già toccato diversi Comuni della provincia, è pronta a fare il suo debutto in città, ma toccherà anche alcuni Comuni della cintura urbana.

Oggi, mercoledì 31 ottobre giornalisti e fotografi del GdV saranno in piazza ad Altavilla dove si svolge il mercato, per coinvolgere chi legge il quotidiano. Le immagini e i video della mattinata saranno pubblicati sul sito web del giornale, mentre domani, sulle pagine del quotidiano, ci saranno articoli e fotografie sull'esperienza passata insieme.

Queste le date delle nuove tappe a Vicenza: 9 novembre Laghetto via dei Laghi; 15 novembre centro storico piazza dei Signori; 23 novembre San Pio X via Fabiani; 1 dicembre Villaggio del Sole via Granatieri di Sardegna; 7 dicembre Riviera Berica via Rosselli. Le altre uscite del Camper delle Notizie nei Comuni della cintura urbana, invece, si svolgeranno il 6 novembre a Costabissara, il 17 novembre ad Arcugnano, il 22 novembre a Bolzano Vicentino. E ancora: il 30 novembre a Torri di Quartesolo e il 3 dicembre a Sovizzo.