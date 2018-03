VICENZA. Poliziotto si finge malato per quasi due anni. A finire nei guai è N.R., 55 anni, nato e residente a Lonigo ma da tempo domiciliato in provincia di Rovigo assieme alla compagna, e il suo medico di famiglia, A.G., 58 anni, di Lonigo. Il primo è indagato per truffa aggravata a danno dello Stato, il medico per falso ideologico del pubblico ufficiale in certificati. L’agente, che lavorava in questura a Vicenza da alcuni decenni, è stato dichiarato inidoneo ai servizi di polizia e posto in quiescenza lavorativa, in attesa della conclusione del procedimento, al termine del quale si arriverà probabilmente a una nuova contestazione disciplinare cui seguirà una segnalazione alla Corte dei conti, che lo potrebbe anche obbligare a restituire gli stipendi degli ultimi due anni; non è escluso che sulla vicenda la polizia di Stato possa costituirsi parte civile. L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Vicenza, ha appurato che l’agente, impiegato come addetto all’Ufficio passaporti, è stato assente dal servizio per oltre due anni, dall’aprile 2015 a maggio 2017, lavorando solo per pochi giorni. Durante il biennio non si era presentato quasi mai in servizio lamentando problemi di carattere fisico, tra cui problemi articolari e vertigini; tale situazione era stata accertata a suo tempo dalla commissione medica di Padova, che però non aveva stabilito una inidoneità totale al servizio. A insospettire gli inquirenti il fatto che i certificati medici riguardassero esclusivamente i giorni lavorativi della settimana e mai i giorni festivi, week-end compresi. Durante il periodo di malattia, come emerso dai tabulati telefonici, il poliziotto si spostava invece in tutto il Veneto, in auto e in motocicletta, che era una sua passione. Nei suoi confronti nel 2016 erano scattate una serie di contestazioni disciplinari, per malattia ma anche per negligenze sul luogo di lavoro. Le abitazioni dell’ormai ex poliziotto sono state perquisite lo scorso 8 marzo e sono stati acquisiti supporti informatici tra cui computer, telefoni cellulari e chiavette, al fine di acquisire altri aspetti della vicenda.