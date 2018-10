Svelato il maxi leone tra festa e protesta

Il leone ha spiccato il volo. Festa doveva essere e festa è stata ieri pomeriggio a Trissino per l’inaugurazione del simbolo del Veneto. Una giornata dove però non è mancato l’annunciato botta e risposta a distanza fra istituzioni, da una parte, e comitati No pfas dall’altra, separati dall’intera rotatoria, e lontani gli uni dagli altri. A farla da padrone sono state le centinaia di bandiere rosse e oro, senza alcun simbolo di partito, come richiesto dagli organizzatori. Circa un migliaio le persone arrivate da tutta la provincia per assistere allo svelamento del manufatto, realizzato in vetroresina che riproduce la pietra di Vicenza, alto 3 metri e largo 4. Poggiato in mezzo alla rotatoria che apre le porte della vallata dell’Agno, è stato definito “il leone marciano più grande del mondo”. Niente bandiere della Lega, ma il gotha della Lega vicentina era schierato in prima fila nelle foto ricordo. Oltre agli amministratori dei Comuni vicini da Arzignano (non leghista) a Montecchio, da Creazzo a Marostica, la Lega era presente, tra gli altri, con il ministro degli Affari Regionali, la trissinese Erika Stefani, con l’europarlamentare Mara Bizzotto, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, l’assessore veneto Manuela Lanzarin ed il padrone di casa, il sindaco Davide Faccio. A completare il quadro storico-simbolico e, a ricordare la Repubblica Serenissima, anche dei figuranti con le divise degli Schiavoni, la guardia scelta del Doge, della Guardia Nobile Veronese e dei Veneti Reali. Molti gli interventi per ribadire l’identità veneta e per evidenziare che il “leòn” è «il simbolo di un popolo che ha voglia di affermare le proprie radici». «Il leone non è simbolo di un partito - ha detto Giampaolo Gentilin, presidente del comitato Identità Veneta che ha finanziato la costruzione del leone - ma è di tutti i veneti». «Non è un abbellimento, è un grande simbolo, è ciò che per noi è essere veneti. È un orgoglio essere veneti e lavorare per raggiungere gli obiettivi», ha aggiunto il ministro Stefani. L’assessore Giampietro Ramina ha lanciato l’idea che tutti i Comuni installino nel proprio territorio un leone perché tutti i veneti «si riconoscano in lui». Invito ribadito da Faccio che non ha risparmiato frecciate al di là del rondò, ai comitati. «Sbagliano se credono che non pensiamo ai pfas, e se vogliono far qualcosa vengano in municipio». Dopo la posa di un’ampolla con i nomi di chi ha contributo per la statua e l’alzabandiera, la cerimonia si è chiusa al grido “Par tera, par mar, san Marco!”. A poche centinaia di metri, però, la musica era diversa. Guardati a vista dalle forze dell’ordine, una trentina di esponenti dei comitati no pfas si sono fatti sentire. «Non siamo contro il leone ma vogliamo svelare la farsa in maniera pacifica - hanno spiegato -, siamo qui per chiedere giustizia ambientale per questi territori». Ieri mattina, antipasto di giornata, gli attivisti di Greenpeace hanno posizionato uno striscione davanti alla Miteni, mentre altri ne hanno aperto un altro chiedendo la bonifica immediata. «Come dimostrano dati recenti di Arpav, l’inquinamento da pfas e il crimine ambientale che ne deriva, è tuttora in corso - dichiara Giuseppe Ungherese di Greenpeace Italia -. È necessario che le autorità locali prendano in mano la situazione». Non si fa attendere la replica della Miteni: «Accogliamo tutte le manifestazioni come espressione democratica. Dobbiamo stigmatizzare - spiega una nota - il comportamento di chi ha lanciato oggetti pesanti all'interno dello stabilimento mettendo a rischio l'incolumità dei lavoratori. Vogliamo ricordare che gli scarichi di Miteni da molto tempo rispettano i limiti indicati per le acque potabili; non si capisce il senso di una manifestazione davanti a una azienda che non sta avendo alcun tipo di emissione nociva e sta pulendo la falda». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Fadda