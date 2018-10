«Palco preso d’assalto da esponenti leghisti»

Secondo gli intenti degli organizzatori doveva essere la giornata del popolo veneto, invece s'è trasformata in una passerella della Lega. Una piega che era stata presa in considerazione, tanto che c'era stato il manifesto invito a non portare bandiere o simboli del Carroccio, come del resto quelle degli altri movimenti e partiti politici. Ma nonostante le precauzioni prese domenica a Trissino, in occasione dell'inaugurazione della “statua più grande al mondo del leone di San Marco, la scena è andata tutta al movimento di Salvini. E la cosa non è stata digerita bene dai venetisti che con il Carroccio non vogliono avere alcunché da spartire. «Ai tanti che hanno contribuito con i loro soldi a realizzare la statua del leone di San Marco, e che non vedono di buon occhio la Lega, da parte mia è doveroso spiegare che la scaletta degli interventi che avevamo preparato è stata stravolta. Nessuna intenzione di far polemica, anzi. Ma sono abituato a dire le cose come stanno». Giampaolo Gentilin, presidente del Comitato identità veneta da cui è partita l'idea di realizzare il leone e che si è adoperato nella raccolta fondi per finanziarne tutte le spese, tiene a precisare che gli accordi presi non sono stati rispettati. «Sul palco con me dovevano salire il ministro Erika Stefani, il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e l'amministrazione comunale trissinese. Invece poco prima dell'inizio della cerimonia è saltato tutto, e il palco è stato preso d'assalto, in particolare da esponenti della Lega. E questo non è stato corretto. Non si doveva parlare di politica ma del leone e di cosa significa e rappresenta per il popolo veneto. Doveva essere unicamente una festa identitaria». Gentilin, che alle ultime regionali è stato candidato con il movimento “Indipendenza Veneta” («ho raccolto 250 voti in più di Guadagnini ma io non ero alla corte di Zaia.») ribadisce di non voler sollevare alcuna polemica. «Ho dovuto ingoiare tanti rospi per questo leone ma alla fine i nostri sforzi sono stati ripagati. È stato ugualmente un bellissimo giorno che rimarrà nella memoria e e il nostro scopo è stato raggiunto». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Z.