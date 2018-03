L’angelo di Emanuela è campione del mondo

In agosto dello scorso anno ha partecipato al concorso artistico internazionale “Il volo di Pegaso”, promosso dall’Istituto superiore di sanità, Centro nazionale malattie rare, che gode del patrocinio del ministero dei beni culturali e turismo, e a febbraio Maria Emanuela Battistin, hobbista di 60 anni, si è scoperta vincitrice con l‘“Angelo”, un’opera in ceramica “raku”. «I concorrenti sono stati 2.500 - racconta -, provenienti da tutto il mondo. Le discipline erano: narrativa, poesia, disegno, pittura, scultura, fotografia, opera grafica e musica: io vinto nella scultura, professionisti adulti. Non me l’aspettavo proprio, ormai mi ero dimenticata di avere partecipato al concorso». «L’altra sorpresa - ammette - è essere stata catalogata fra i “Professionisti adulti”, probabilmente per distinguermi da altri concorrenti più giovani, ma io non sono una ceramista di professione. Mi sono appassionata alla ceramica raku cinque anni fa, anche se mi sono innamorata di questi oggetti quando avevo 20 anni, a Portofino. Ho frequentato i corsi a Bassano». La ceramica che ha vinto, raffigura un angelo stilizzato alto 30 centimetri «con le ali dispiegate - spiega - come per abbracciare quanti hanno bisogno della sua protezione. Mi è sembrata un’idea in linea con il concorso, che ha come logo “Il volo” del cavallo alato. La particolarità sta nel fatto che la statuina è stata realizzata con la tecnica della ceramica raku, che ne fa un oggetto unico, irripetibile». Sul tavolo di casa di Emanuela Battistin si vede uno splendido “Albero della vita”, più in là un vaso arricciato e un piatto curvo seghettato e altre ceramiche rigorosamente raku, che fanno del salotto di casa una mostra suggestiva. Maria Emanuela Battistin fa tutto da sola. «Disegno l’idea, preparo il “biscotto”, lo porto a cuocere in forno a Bassano una prima volta. Torno a Trissino e lo dipingo, lo riporto a Bassano per la seconda cottura. E qui entra in campo la tecnica raku. Dal forno estraggo il pezzo incandescente, lo avvolgo nella segatura, che prende fuoco. L’effetto è sbalorditivo: sulla superficie si formano delle venature, i “cavilli”, che caratterizzano questo tipo di ceramic. A questo punto, con un getto d’acqua pulisco l’oggetto dalle impurità. Un lavoro lungo, ma mi dà tanta soddisfazione». Nel premio prestigioso di Emanuela Battistin si inseriscono un paio di fatti curiosi. «Quando si è trattato di spedire l’Angelo, i corrieri interpellati non mi hanno assicurato che l’opera giungesse integra a Roma, per cui ho dovuto prendere il treno e portarla di persona ben protetta dentro al mio trolley. Ora sono in attesa della nuova convocazione all’Istituto superiore di sanità, perché la cerimonia, fissata il 26 febbraio scorso, è saltata perché la città era bloccata dalla neve». «Io mi affeziono alle ceramiche che ho ideato e realizzato – conclude Emanuela - . Mi piacerebbe sapere dove andrà a finire il mio “Angelo”. Mi dicono che sarà messo all’asta e il ricavato servirà a finanziare la ricerca del Centro nazionale malattie rare». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aristide Cariolato