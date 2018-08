«Il rancore ci trascina in un vortice senza fine»

Aristide Cariolato TRISSINO Alessandra, sorella di Enrico Faggion, ha avuto la forza di salire all’altare per esprimere, fra i singhiozzi, l’immenso dolore suo, delle altre due sorelle Ivana e Sabina, della mamma Emilia Ombretta e di Sabrina, la fidanzata di Faggion, che avrebbe dovuto sposare fra pochi giorni, il prossimo 8 agosto. Enrico, 39 anni, residente a San Martino Buonalbergo, è stato ucciso a colpi di pistola a Trissino, per strada, lo scorso venerdì, poco dopo essere uscito dalla casa della mamma. Ieri mattina è stata celebrata la cerimonia funebre nella chiesa parrocchiale San Pietro Apostolo di Trissino, alla presenza di centinaia di persone, tra le quali i colleghi di lavoro di Enrico Faggion, magazziniere nell’azienda Mb Conveyors di nastri trasportatori di Brogliano. I colpi di pistola esplosi da Giancarlo Rigon, 60 anni, ex imprenditore orafo, hanno privato per sempre i familiari di Enrico Faggion della sua allegria, del suon buonumore, del suo sorriso. Alla sua espressione serena ha fatto riferimento la sorella Alessandra: «Facevi tornare il sorriso anche alla mamma, che l’aveva spento dopo la morte del papà; con il tuo sorriso avevi fatto felice la tua futura sposa Sabrina. Anche se una parte di noi è morta con te, oggi siamo qui per dirti solo ciao». «In questi giorni abbiamo sentito tante parole sulla morte, che travolge la vita umana, fatta di buoni sentimenti, di tante aspirazioni, ma anche creatrice di conflitti – è stata l’introduzione alla messa di commiato da parte del parroco don Lucio Mozzo -. Ora ci troviamo qui per sentire la parola di Dio, che non teme le cose brutte, che ci invita a guardare oltre e ci insegna a non nutrire rancore e a resistere al male, che ci può trascinare in un vortice senza uscita». Chi ha assistito alla cerimonia non ha potuto non vedere in queste parole un riferimento al tragico episodio accaduto una settimana fa. Verso le 13 di quel giorno Giancarlo Rigon, che abitava anch’egli a Trissino, in via Sant’Antonio, ha atteso che Faggion uscisse dall’abitazione della madre in via Strobe, poco lontano dalla piscina comunale, e con la propria Mercedes l’ha bloccato all’incrocio con via Sauro. I due hanno avuto un acceso diverbio, pare a motivo di un vecchio debito, quindi Rigon ha preso la pistola Smith & Wesson calibro 38, regolarmente denunciata, e ha sparato contro Faggion. Quindi si è allontanato, per poi togliersi la vita con la stessa arma lungo l’argine del torrente Agno. Enrico Faggion, che in passato aveva lavorato nel negozio e laboratorio orafo del padre, è spirato subito. Da alcuni anni abitava con la fidanzata Sabrina nel Veronese, in un appartamento di proprietà dei genitori di lei. La giovane era partita da poco per la Basilicata, dove presto Enrico l’avrebbe dovuta raggiungere per celebrare le nozze. Alla preghiera dei fedeli c’è stato un momento di silenzio, in cui il parroco ha chiesto a Dio di esaudire i desideri di tutti. Durante lo scambio del segno di pace, il celebrante è sceso a portare un momento di conforto ai familiari. Al termine del rito funebre sono saliti all’altare gli ex compagni di basket di Enrico Faggion: «Abbiamo condiviso con te momenti di euforia con la vittoria ad altri di tristezza per la sconfitta, tu eri pronto negli spogliatoi a ristabilire l’ottimismo. Ora siamo privati della tua immagine sorridente e questo silenzio ci dà tanta nostalgia. Ciao». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

