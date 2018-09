Il leone di San Marco è pronto a ruggire al centro del rondò

Non è ancora stato inaugurato ma ha già suscitato grande curiosità. Alcuni hanno potuto già vederlo, altri dovranno aspettare il prossimo 14 ottobre quando sarà tolto il telo che ora lo protegge. È la scultura del Leone di San Marco definita “la più grande al mondo” da parte di chi lo ha commissionato e pagato, vale a dire un gruppo di privati, che nei giorni scorsi è stata posizionata al centro della rotatoria Ramonda a Trissino, vale a dire la porta di accesso alla Valle dell’Agno. L’arrivo della scultura e le operazioni per installarlo sulla piattaforma predisposta al centro del rondò non sono sfuggite a quanti sono transitati sul posto, dando vita a un passa parola che ha richiamato parecchie persone armate di macchine fotografiche e smartphone per immortalarlo. «La statua – ha fatto sapere il Comitato identità veneta che si è adoperato per far arrivare a buon fine il progetto - è stata realizzata in vetroresina con finitura uguale alla pietra di Vicenza: Sarà lunga 4 metri e alta 3, e sarà la scoltura marciana più grande del mondo, simbolo millenario di questa terra». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

G.Z.