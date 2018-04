Girano video in classe, studenti sospesi

Non si scherza più con video e foto girati a scuola e poi mandati sui social network. Il Centro di formazione professionale di Trissino ha scelto la linea della tolleranza zero con divieto assoluto e sospensione per chi non rispetta le regole. Sanzione già applicata in cinque casi, a dimostrazione che il vizietto di riprendere immagini e poi lanciarle in rete è duro a morire. La telecamera non risparmia niente, scene di vita scolastica, diverbi tra studenti, compagni distratti, testa sul banco per mostrarsi annoiati. Spesso senza il consenso dei protagonisti. Il rischio di spingersi oltre è dietro l’angolo e la cronaca nazionale degli ultimi tempi ne è piena di esempi, con conseguenze anche gravissime. La circolare emessa dal direttore del Cfp “Casa della gioventù”, che conta 500 studenti, Claudio Meggiolaro non ammette dunque mezze misure. “È vietato scattare foto e girare video all’interno dei locali della scuola: fanno eccezione i casi espressamente autorizzati dai docenti per finalità didattiche, rimane assolutamente vietato diffondere gli stessi senza autorizzazione preventiva della direzione della scuola. Nell’ultimo periodo si è constata una crescente pubblicazione di video e foto della scuola e delle attività scolastiche sui social network, in particolare su Instagram, senza alcuna autorizzazione né dalla direzione, né dalle persone ritratte nelle immagini e nei video, fatto che potrebbe essere perseguito penalmente a fronte di specifica denuncia degli interessati. Si avvertono gli allievi e le famiglie che il mancato rispetto di quanto contenuto nella circolare farà scattare in automatico il provvedimento disciplinare della sospensione”. Fin qui la circolare, datata 23 gennaio scorso. «La quale sembra avere ottenuto il suo effetto - afferma Meggiolaro-. Dall’inizio dell’anno ad oggi le sospensioni si contano sulle dita di una mano. La circolare è scattata quando sono apparsi sui social delle foto e dei selfie scattati durante la lezione dei docenti con dei commenti sul tipo “non passa mai il tempo”, oppure “che noia” e via di questo passo; in altri si vedevano alunne distratte e intente a truccarsi e quasi dormire. Ebbene, sono stati gli stessi studenti a informare del fatto la direzione, risentiti, perché alcuni di loro apparivano nella foto o nel video, loro malgrado, senza volerlo e senza autorizzazione, come se condividessero i commenti e gli atteggiamenti di chi aveva girato il video o scattato il selfie. Del resto - aggiunge Meggiolaro - dobbiamo considerare che questo è un mondo sommerso, i professori non sono certo nel giro di contatti degli alunni, e viene a galla solo se qualcuno fa vedere le foto o i selfie condivisi nei gruppi. Insomma, prima che il fenomeno degenerasse, la direzione ha diffuso la circolare per mettere un freno a questa brutta abitudine di far circolare sui social espressioni, comportamenti, che potevano ledere anche l’immagine del Centro. Nessuno caso eclatante, ma non per questo abbiamo voluto minimizzare il comportamento di questi allievi, anche per non essere accusati di omessa sorveglianza, essendo di fronte a dei minori, senza tenere conto che si lede la privacy. L’obiettivo della circolare è chiaro conclude il direttore - vietare gli scatti in classe, nei laboratori e nelle officine, far capire la pericolosità di internet e soprattutto rendere chiaro il provvedimento disciplinare: la sospensione per gli studenti che non si adeguano alle regole. La nostra scuola, oltre ad insegnare una professione, deve curare l’aspetto educativo». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aristide Cariolato