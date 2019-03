Furti in serie sulle auto, smascherato

Una scia di furti su auto lasciate in sosta nei parcheggi di negozi e ristoranti della Valle dell’Agno. Una serie di episodi per i quali ora è scattato un arresto. In carcere Derry Dori, 31 anni, residente a Brendola, nomade, disoccupato, alle spalle precedenti specifici. Per stringergli le manette ai polsi i carabinieri di Trissino, che hanno condotto l’indagine, son dovuti andare in provincia di Verona dove aveva trovato ospitalità in un campo nomadi. Ad indirizzare i carabinieri del luogotenente Alberto Beretta sulla pista di Derry Dori un furto avvenuto verso la metà di dicembre nel parcheggio del complesso commerciale di via Monte Ortigara, a Spagnago di Cornedo, che ospita negozi e una palestra. Il topo d’auto, dopo aver infranto uno dei cristalli dell’auto, si era impossessato tra le altre cose di un portafoglio con all’interno, oltre a contanti, documenti e un bancomat con tanto di codice pin. Al ladro non è parso vero, tanto che si è subito precipitato in una vicina banca a prelevare. A inchiodarlo sono state le immagini registrate dalle telecamere dell’istituto di credito confrontate con quelle installate nel parcheggio di Spagnago. Individuato il responsabile, per il quale è stata richiesta l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare considerato che a carico dell’indagato figurano già precedenti condanne, anche per reati della stessa specie, l’opera dei carabinieri era solo a metà. Nonostante fosse residente a Brendola, il 31enne era solito trovare ospitalità da conoscenti anche in altre province del Veneto. È così iniziata una paziente ricerca fino a quando, grazie anche alla collaborazione con i colleghi della stazione di Ronco all’Adige, Derry Dori è stato individuato ad Albaredo d’Adige dove è stato arrestato. Mercoledì il gip del tribunale di Vicenza ha disposto gli arresti domiciliari. L’attività dei carabinieri non è però conclusa. Le indagini proseguono per verificare che l’arrestato sia l’autore anche di altri furti. Colpi, a cavallo tra il 2018 e il 2019, sono stati commessi a Brogliano nel parcheggio della Locanda Perinella e a Selva di Trissino nei pressi del ristorante Da Costa, ma anche a Cereda di Cornedo e in altre località della Valle dell’Agno. Vi sarebbero inoltre degli episodi riconducibili ad altri soggetti e non si escludono a breve ulteriori sviluppi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Zordan