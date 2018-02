Dalla reception a Montecitorio Premiato studente

Luigi Cristina Studenti dell’alberghiero Artusi sempre sugli scudi e non solo tra i fornelli. La prestigiosa scuola infatti sforna eccellenze in vari campi, anche quelli di solito riservati alle scuole come i licei. Lo scorso anno l’exploit alle Olimpiadi di italiano con due studenti sul podio, ora tocca a Matteo Berto di Sandrigo che frequenta la VA1 dare ancora lustro all’istituto. Il ragazzo, che si era iscritto all’Artusi perché appassionato di cucina, negli anni ha cambiato indirizzo passando ad accoglienza per mettere a frutto le sue abilità nell’oratoria e nelle relazioni. Ora, finito l’ultimo anno di superiori, Berto punta a entrare alla facoltà di “Relazioni internazionali” di Gorizia perché negli anni la passione per la politica è cresciuta sempre più. Di recente, visto le sue preferenze, ha partecipato al progetto “Democracy” che ha riunito a Roma 500 studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia. In pratica è stato seguito tutto l’iter che di una legge in modo verosimile. Quattro giorni impegnativi tra l’università di Tor Vergata e Montecitorio impegnati dalle 9 alle 18.30, cosa che a vedere spesso gli scranni delle aule parlamentari desolatamente vuoti forse è un’eccezione che va sottolineata. Lui, Matteo era una mosca bianca: «Gli studenti provenivano dai licei ma mi sono fatto valere. Magari se qualcuno voleva ostentare conoscenze con qualche frase in latino non ero proprio ferrato ma ho dato il mio contributo. Quando dicevo che ero di un istituto alberghiero mi guardavano un po’ strano ma specificato che si trattava dell’Artusi di Recoaro tutti lo conoscevano. È una soddisfazione perché per me è un onore far parte di questa scuola». È andata decisamente bene visto che la sua coalizione ha vinto come miglior proposta di legge, quella sul biotestamento, mentre Matteo ha ricevuto la menzione d’onore per l’equilibrio, la sobrietà e il fair-play. «Sono stato relatore della legge assieme ad altri due ragazzi - prosegue Matteo -. Ci riunivamo nell’aula dei gruppi parlamentari. Sono stati apprezzati il mio modo di interagire, di rapportarmi con gli altri ragazzi anche quando c’erano divergenze e i miei interventi». D’altra parte per chi conosce Berto non c’è da stupirsi: ragazzo educato, discreto e capace è la descrizione che di lui fanno professori e compagni. «È stata un’esperienza fantastica - conclude Berto - dove ho potuto mettere in gioco anche la mia passione per la politica e l’arte oratoria ed ho appreso molto anche in campo etico. Il confronto con gli altri ragazzi è stato molto formativo». Già a inizio anno scolastico Matteo aveva vinto l’edizione numero 13 del concorso “Gran premio Aira Veneto”, risultando “miglior studente futuro impiegato al ricevimento alberghiero”. Al concorso avevano partecipato alunni del Triveneto e la prova richiedeva competenze sia specifiche ma non trascurava affatto la preparazione dei ragazzi nel complesso e le loro conoscenze di cultura generale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

