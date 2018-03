Roller park, fischio d’inizio a settembre

Sarà pronto a settembre nuovo roller park, l’impianto sportivo tanto atteso dalle società che praticano il pattinaggio a rotelle. Per la prossima stagione sportiva il primo stralcio, da 520 mila euro, sarà a disposizione delle società. «Appena abbiamo avuto conferma della parte di mutuo a tasso zero da parte del Credito sportivo – conferma l’assessore allo sport, Francesco Lanaro – la macchina dell’ufficio lavori pubblici si è messa in moto. Il 23 agosto dell’anno scorso il progetto era pronto. In poco più di sei mesi è stato portato a termine l’iter burocratico. Siamo a metà marzo e il Centro unico di committenza (Cuc) di Valdagno sta predisponendo il bando di gara per l’assegnazione dei lavori». La notizia ha messo in fermento le associazioni della valle dell’Agno, sempre alla ricerca di spazi «Ma la struttura – assicura Lanaro - è riservata, innanzitutto, alle società cornedesi e poi a coloro che vogliono investire nello sport in Cornedo». La piastra, con la pavimentazione in cemento trattato misurerà 1.600 metri quadrati: una dimensione, omologata dal Coni, che la pone fra le più grandi del Veneto. Sarà coperta con un telo a tripla membrana, sostenuta da travi in alluminio a scomparsa. Le pareti dei lati più corti saranno in cemento in previsione di una futura copertura rigida. Sarà dotata di impianti di riscaldamento e illuminazione a led. Contestualmente saranno recuperati i vecchi spogliatoi del campo sportivo, funzionanti, ma non utilizzati. La nuova struttura si colloca infatti nell’area sportiva di via De Gasperi, a fianco dell’attuale skate park, e occuperà una parte del campo sportivo di allenamento, che sarà spostato più avanti occupando un’area verde vicina, inutilizzata. La tribuna, la piastra esterna e il rifacimento dello skate park faranno parte di un secondo stralcio, ma saranno necessari altri 300 mila euro. «Per adesso è importante realizzare un impianto funzionale, che potrà essere utilizzato dagli atleti, e sono centinaia, che praticano il pattinaggio – conclude Lanaro -. In questo modo si libereranno a favore di altre discipline gli spazi ora occupati dalle associazioni di pattinaggio artistico, ginnastica ritmica e danza moderna. Non si deve dimenticare che il pianeta sportivo di Cornedo è popolato da 16, fra società, associazioni e gruppi, con centinaia di volontari e numerosi sponsor, che permettono a migliaia di ragazzi e giovani, di fare sport. Con il nuovo roller park ritengo che l’amministrazione si sia dimostrata sufficientemente attenta al fabbisogno sportivo». «È stata una scelta precisa - ricorda il sindaco Martino Montagna - quella di dare un segnale forte alle associazioni sportive, che operano nel paese, che direttamente, come il caso della Pgs Ardor, o indirettamente beneficeranno del nuovo impianto, ideato dall’arch. Mauro Concentri. Si libereranno così spazi per le altre discipline. Il dilemma era fra la possibilità, piuttosto remota, di realizzare un grande palazzetto dello sport, per il quale bisogna trovare un finanziamento di 3 / 4 milioni di euro e aspettare chissà quanto tempo, o realizzare una nuova struttura, capace, comunque, di ospitare 300/400 persone in tempi rapidi e con una spesa accessibile. Abbiamo scelto la seconda via, anche se va detto che una scelta non esclude l’altra e l’obiettivo di una grande struttura sportiva resta». I bambini e i ragazzi pattinatori, ritmici e danzatori (si parla di quasi 500) disporranno della nuova pista per la prossima stagione agonistica. Ecco perché l’amministrazione è determinata a partire con i lavori entro l’estate. Nel frattempo si valuta come trovare i 300 mila euro necessari per completare il secondo stralcio. Il nuovo roller park farà fare un salto di qualità allo sport di Cornedo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aristide Cariolato