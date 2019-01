Volontario in Guinea Bissau Elia ha insegnato a saldare

Non ci ha pensato due volte. Ha fatto le valige ed è partito. Elia Spanevello, 22 anni, di Recoaro, alle parole preferisce la concretezza. Ed è “andato a casa loro”. Lo scorso 2 ottobre ha salutato famigliari e amici ed ha raggiunto padre Ernesto Bicego in Guinesa-Bissau come volontario. «È uno dei paesi più poveri del mondo situato nell'Africa occidentale - spiega Elia -. Nella missione francescana di Blom nella regione di Biombo ho eseguito piccoli lavori di manutenzione alle strutture della comunità, e altri lavori quotidiani che si presentavano giorno dopo giorno». C’è rimasto tre mesi, cercando di portare anche il suo contributo di meccanico tornitore, mestiere imparato al Cfp di Trissino. «Ci sarebbe molto da dire, raccontare e soprattutto spiegare - dice il giovane -, in modo da far comprendere almeno una parte di come questa mia avventura abbia avuto inizio, e di come sia stata vissuta dall'alba del primo giorno fino al tramonto dell'ultimo. Tutto è cominciato con il bisogno e la voglia di partire, e un pizzico di fortuna». Padre Ernesto Bicego è nome noto nel mondo missionario. Guida una comunità di frati minori francescani. È il più longevo padre di Guinea, dove opera dal 1967; è cugino di Vittorio Bicego, “Mid’ne”, colui che soffre per gli altri, il missionario laico di Castelvecchio scomparso nel 1998. «L’ho conosciuto lo scorso agosto - racconta Elia - tramite Ilaria Sbalchiero, una volontaria recoarese che ha passato parecchi anni in Guinea. E sono partito. A Blom sono rimasto tre mesi. È stata un’esperienza forte, ho vissuto un’altra realtà, quella che spesso dimentichiamo. L’impatto è stato brusco, la povertà da parola astratta diventa qualcosa con cui confrontarsi. Ma le persone del posto sanno conquistarti, a loro basta poco per essere felice, è sufficiente un loro sorriso per farti stare bene. Nei villaggi l’acqua si va a prenderla al pozzo, entrare nei supermercati della città è improponibile per i prezzi». La missione di padre Ernesto è immersa tra numerosi villaggi. E la prossima grande sfida è quella di costruire una scuola professionale. «Una volta in funzione sarà un grandissimo passo avanti per la regione di Biombo, anzi, per l'intera Guinea-Bissau! La scuola formerà i ragazzi: l’obiettivo è quello di meccanizzare l’agricoltura, oggi praticata quasi esclusivamente a mano. La produzione farebbe un deciso passo in avanti, e oltre al sostentamento per i residenti le eccedenze potrebbero essere vendute e quindi creare reddito». Durante la sua permanenza Elia ha insegnato a fare piccole manutenzioni alle motoseghe e a saldare. «Lì il ferro è di scarsa qualità - racconta -: utilizzavo una piccola saldatrice ad elettrodo alimentata da pannelli solari. Non dimenticherò mai, e non ringrazierò mai abbastanza quanti mi hanno aiutato a rendere possibile questa esperienza, e soprattutto quelle fantastiche persone che mi hanno ospitato e accolto. In futuro mi piacerebbe tornare, magari a scuola ultimata per mettere a disposizione le mie conoscenze di meccanica». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Zordan