Un fuoristrada antincendio per i vigili del fuoco volontari

Una giornata di festa a ridosso della festività della patrona Santa Barbara, per i dieci anni del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Recoaro Terme, e di lavoro per mettere le basi, in un’assemblea al teatro comunale, di un nuovo modo di organizzare questo settore. Sull’esempio del Trentino-Alto Adige, con i rappresentanti che hanno illustrato la loro esperienza, anche il resto d’Italia punta a dipendere non più dal ministero dell’interno e dai comandi provinciali ma direttamente dalla Regione per migliorare, ad esempio, la formazione e il reclutamento. In paese erano presenti il ministro agli affari regionali e alle autonomie Erika Stefani, l’onorevole Erik Pretto, il sindaco Davide Branco e i vertici del corpo con il comandante provinciale Mauro Luongo, il presidente nazionale dell’associazione volontari Luca Bonello e il presidente provinciale Alessandro Benetti. Il distaccamento di Recoaro Terme è entrato in servizio nel 2008 nell’ambito del progetto “Italia in 20 minuti” che aveva individuato 300 comuni nei quali il soccorso non riusciva a garantire l’intervento in tempi rapidi e tra questi figurava anche Recoaro. Tra le varie emergenze con i volontari di Recoaro in prima linea c’è stata la frana del Rotolon nel 2010, l’incendio della conceria Cadore nel 2012, l’incendio boschivo a cima Larici/Portule e quello al monte Civillina nel 2015, l’emergenza maltempo dello scorso novembre in Veneto. A questi vanno aggiunti interventi in occasione di maltempo per allagamenti di edifici, il taglio di piante pericolanti o cadute, controlli e monitoraggi di smottamenti e frane protratti anche per settimane continuative. Il personale del distaccamento, coordinati dal capo distaccamento Giordano Pregrasso, conta su oltre 20 unità. Il distaccamento ha in dotazione due mezzi di soccorso: una autopompa serbatoio con attrezzature per affrontare ogni tipo di emergenza, dal soccorso a persona, agli incidenti stradali, agli incendi e un fuoristrada polivalente che in caso di maltempo viene caricato con gli strumenti del caso per permettere l’intervento di squadre definite “micro”, due o tre unità, nel caso di emergenze diffuse sul territorio come ad esempio l’ultima emergenza maltempo. A questi si aggiunge adesso il nuovo mezzo antincendio fuoristrada donato dall’associazione nazionale vigili del fuoco volontari e che è stato inaugurato proprio domenica scorsa, dotato di una nuova tecnologia estinguente che consente un grande risparmio di acqua. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina