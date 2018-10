Terme, si naviga a vista «Due realtà interessate»

«Il futuro delle terme è legato a un doppio binario: una gestione che porti avanti le cure di base e in contemporanea la ricerca di investitori». Non fa giri di parole ed arriva al nocciolo della questione l’assessore al bilancio della Regione Veneto Gianluca Forcolin. «Certo è innegabile -prosegue- che la situazione ideale sarebbe quella della presenza di un investitore in grado di portare capitali e al quale potremmo fare una concessione lunga, anche di oltre 50 anni se servisse, ma ad oggi bisogna fare i conti con la realtà». Al momento al compendio termale guardano due realtà che hanno presentato la manifestazione di interesse. Una è la società “Terme di Recoaro spa” guidata dalla presidente Paola Borgo che ha incontrato l’altro giorno a Venezia l’assessore e i suoi collaboratori accompagnata anche dall’assessore al turismo del Comune di Recoaro Stefano Corrà. «C’è poi una seconda manifestazione -osserva Forcolin- che è stata presentata da una persona fisica del Vicentino ma al momento non sappiamo se dietro di lui ci siano degli imprenditori o altro. Contiamo di incontraci a breve per avere un quadro più preciso dopo che al primo appuntamento la persona non si è presentata». L’assessore al bilancio fa il punto: «Gli imprenditori che hanno gestito le terme negli ultimi due anni sono stati bravissimi perché con il loro lavoro, quasi un volontariato sociale, hanno permesso che la struttura fosse funzionante e comunque attrattiva. Da parte nostra la volontà è quella di continuare con una società che potrebbe essere la “Terme di Recoaro spa” che tenga aperto il compendio garantendo le cure idropiniche e inalatorie e in questo modo faccia girare anche l’economia di Recoaro e della valle dell’Agno. Anche un compendio ridotto riesce comunque a creare un indotto per alberghi e le altre attività del tessuto economico». Certo prima dell’assegnazione verrà fatto un bando al quale potrebbero presentarsi anche investitori che non hanno partecipato alla manifestazione di interesse, anche se Forcolin pare crederci poco. Per quanto riguarda la ricerca di capitali l’assessore assicura: «Dovremo fare un’opera di promozione e di valorizzazione con la comunicazione; per questo chiederò la collaborazione anche del Comune e dell’assessore al turismo Federico Caner». Un punto fermo è che le terme non smetteranno di funzionare : «Il compendio va tenuto aperto perché altrimenti sarebbe difficile pensare a un futuro per il settore. Gli impianti devono funzionare per non deteriorarsi in attesa di un futuro migliore. La Regione comunque anche con la ristrutturazione di Villa Tonello ha dimostrato di credere in un rilancio». C’è da augurarsi che quanto dovrebbe accadere in quota, a Recoaro Mille, con un intervento di imprenditori russi pronti a riqualificare tutta l’area possa invogliare altri a investire. Da parte della “Terme di Recoaro spa” per il momento si preferisce non rilasciare dichiarazioni in quanto l’incontro, dicono «è stato interlocutorio». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina