Sorrisi e gentilezza Addio a Gigi il giornalista alpino

Il ricordo, indelebile, di Gigi? La sua signorilità, quella signorilità che nemmeno un male subdolo è riuscito a strappare dai nostri ricordi. Se n’è andato in meno di un mese, dopo un’improvvisa malattia durata un lampo, l’amico e collega Luigi Centomo. Aveva 70 anni ed era collaboratore del nostro Giornale dal 1986 come corrispondente per Valdagno e Recoaro. Lui che non si fermava davanti alle difficoltà, nemmeno a quelle che avevano tentato di minargli il fisico. Lui che non si era piegato di fronte alla fragilità del suo incedere, in quest’ultimo periodo, cercando in tutti i modi di mostrare la sua tenacia di alpino. Lui che, con grinta e passione, non lesinava parole di conforto nei confronti dei colleghi: entrava in redazione a Valdagno fischiettando, perché «ad ogni problema, si trova sempre una soluzione» continuava a ripetere. In politica, ha militato nella DC ricoprendo incarichi sia di assessore che di vicesindaco nella giunta di Gaetano Bressan, prima di iniziare a collaborare col giornale. «Una persona di grande spessore», ricordano Bressan e il suo successore Maurizio Dal Lago. Ha lavorato una vita al laboratorio analisi dell’ospedale di Valdagno (all’epoca il vecchio nosocomio cittadino). Per anni revisore dei conti dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, è stato vicepresidente dell’Associazione vicentina della stampa e segretario del gruppo vicentino dell’Unione cattolica stampa italiana, direttore responsabile del mensile “Alpini della Val dell’Agno” e del “Notiziario mensile” del Gruppo anziani Marzotto. Alpino del Gruppo di San Quirico, ha fatto parte del Gruppo scrittori di montagna. Tra i suoi volumi sono da ricordare “K2 cinquant’anni fa” (2004), “Alpini a San Quirico, 75° anniversario della fondazione” (2005); “La Chiamata di marzo” (2006 e 2013). La redazione di Valdagno e tutti i colleghi si stringono alla moglie Gabriella e alle figlie Anna ed Elena con i nipotini Matteo, Iris ed Elia. Il funerale sarà celebrato lunedì alle 10.30, a San Quirico. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giancarlo Brunori