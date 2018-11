Rinaldo va in pensione Il salone non riaprirà

Forbici e pettine da qualche giorno hanno smesso di essere usati con maestria da Rinaldo Dalle Rive, storico parrucchiere di Recoaro: dopo oltre quarant’anni, è scoccata l’ora della pensione. Rinaldo è una persona affabile che, nell’arco della sua attività, una buona parte lavorando con Carla Zulpo, ha vissuto gli anni d’oro di Recoaro e ha sempre cercato di aiutare gli altri sull’esempio del fratello Egidio. Il salone di via Lelia non sarà rilevato e, purtroppo, il tessuto economico del centro del paese perde un altro pezzo di storia. Rinaldo ha cominciato dando una mano al fratello nel 1971 a soli 16 anni mentre nel 1977 si è messo in proprio dopo aver frequentato la scuola per acconciatori Anam di Vicenza. Intanto Egidio aveva fatto un’altra scelta di vita: per dieci anni missionario laico in Ecuador, poi assistente domiciliare per il Comune. Quello di Rinaldo è il racconto di una Recoaro che non c’è più: «I primi anni il paese era stracolmo di turisti. Era il periodo del Cantagiro, l’apice della notorietà per la località. Si teneva aperto tutti i giorni, compreso il lunedì, la domenica mattina e l’orario era anche serale dalle 20 alle 22». Il primo negozio si trovava in via Battaglione Monte Berico. Persone da tutta Italia, Toscana, Liguria, Puglia e Sardegna, si sono fatte curare barba e capelli da lui. «Andavano di moda -ricorda- i capelli lunghi, le basette e anche per la barba c’era molta attenzione, una abitudine che sta tornando anche in quest’ultimo periodo». Non solo carriera ma anche attenzione per i più deboli. Rinaldo ha dato il suo aiuto nella comunità terapeutica per tossicodipendenti che si trovava agli Zini e poi a Calisarda perché per chi vuole uscire da quel tunnel è importante anche migliorare nel- l’aspetto per ricominciare a volersi bene. Dalle Rive è poi stato nel 1976 volontario in Friuli per aiutare dopo il terremoto. All’epoca del gemellaggio con Neustadt, esattamente trent’anni fa, fu protagonista di un episodio singolare: «Feci capelli e barba al borgomastro della cittadina bavarese. Fu emozionante e allo stesso tempo gratificante». Ha insegnato il mestiere a tanti ragazzi tra i quali Carlo Tomasi, parrucchiere di Recoaro, e a Elisa Tomasi che ha un salone a Marano. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.CRI.