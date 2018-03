Duemila centauri aprono la stagione a Merendaore

Quasi duemila appassionati delle due ruote sono stati protagonisti dell’edizione numero 27 della benedizione delle moto di Merendaore. Un numero che non rappresenta un record per la manifestazione ma è straordinario viste le condizioni climatiche del periodo. Solo mercoledì scorso infatti a Merendaore, frazione di Recoaro a 740 metri di altezza, era scesa un’abbondante nevicata che aveva ricoperto strade e prati con oltre dieci centimetri. I centauri provenienti da tutto il Veneto e alcuni anche da fuori regione sono accorsi per quella che ormai è diventato un appuntamento imperdibile, la prima uscita della stagione. Per accogliere tutti si è riusciti ad utilizzare buona parte del campo da calcio che si era asciugata sistemando dei sostegni sotto le moto in modo che non sprofondassero nel fango. Affollata anche la piastra polivalente, i cortili delle abitazioni e il sagrato della chiesa: si sono potuti ammirare scooter accanto a moto dalle grandi prestazioni, mezzi che hanno fatto la storia come alcuni sidecar d'altri tempi a fianco di quanto di più nuovo possa offrire il mercato. Soddisfatto Franco Sandri, presidente del motoclub “Piccole Dolomiti” che organizza la manifestazione. «Siamo una piccola realtà con poco più di 50 soci e ogni anno riusciamo a portare migliaia di appassionati a Merendaore. Nei giorni scorsi siamo stati tempestati di telefonate per sapere se le strade erano percorribili perché le persone si sono affezionate e vengono da tutto il nord Italia, addirittura da Savona». Una parte dei ricavi dello stand gastronomico viene di anno in anno data in beneficenza in accordo con la polisportiva locale. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.C.