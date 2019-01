Cagnolina massacrata da tre pitbull

«Se non fosse stato per l’intervento del signor Donato il mio cane non sarebbe vivo e anche per me ci sarebbero state delle conseguenze probabilmente peggiori. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine sia a lui che agli abitanti di Recoaro che mi sono stati vicini come Rita ed Edris che ci hanno accompagnate al pronto soccorso e dal veterinario». A parlare è Michela Fiorin, padovana, che l’altro giorno in pieno centro è stata aggredita da tre pitbull che per minuti interminabili si sono accaniti sulla sua cagnolina Peggy e su lei stessa mentre tentava di difenderla e di difendersi. La donna si era recata in paese con il marito. Mentre lui aveva inforcato la bicicletta per un giro, lei, con la fedele Peggy, meticcio di labrador di tre anni, aveva optato per una passeggiata. «Sono arrivata da contrada Busellati in centro. Peggy era come sempre al guinzaglio. Dopo aver preso un panino dall’alimentarista in piazza Brigata Liguria mi sono incamminata lungo via Griffani. Ci sono venuti incontro e poi ci hanno aggredito tre pitbull liberi: Peggy è stata attaccata alla gola, alla pancia e nella parte posteriore. Io sono stata morsa alla mano». L’aggressione non si è trasformata in tragedia grazie all’intervento di un recoarese che ha sentito le urla della signora e con grande senso civico e una buona dose di coraggio si è gettato nella mischia per salvarla. È Donato Cornale l’eroe di questa vicenda, il volto buono di questa storia: «Stavo lavorando con la motosega e l’ho spenta perché erano quasi le 12. Ho sentito le urla, le richieste d’aiuto e sono intervenuto ma non sono riuscito a risolvere niente. Poi con l’aiuto di Tiziano Dal Lago che mi ha portato un badile ho staccato i pitbull dal cagnolino ma ce n’è voluto perché non mollavano assolutamente la presa». Poi Fiorin con Peggy sono andate prima dal veterinario a Valdagno e successivamente al pronto soccorso dell’ospedale San Lorenzo. La cagnolina è stata “aperta” e poi suturata per capire se la milza fosse stata lesionata mentre la proprietaria se l’è cavata con due punti di sutura alla mano, sperando che non siano stati lesionati i tendini. Michela Fiorin è ancora scossa: «Valuterò a mente fredda se procedere con una denuncia. Certamente tornerò a Recoaro perché le persone si sono dimostrate fantastiche e anche il sindaco mi ha contatto dopo l’incidente». «Devo a nome di tutti ringraziare Donato Cornale - afferma il sindaco Davide Branco - subito intervenuto a rischio della propria incolumità a difesa della signora e del suo cagnolino attaccati cosi violentemente come qui mai era successo. Ho chiamato la signora per esprimere la solidarietà mia e della cittadinanza. I cani vanno custoditi e non lasciati liberi per evitare questi gravi fatti, e non solo nei centri abitati ma anche nei sentieri dove esiste l'obbligo di tenerli al guinzaglio sia per la loro stessa incolumità sia per le persone e la fauna, ma ancora qualcuno non ci sente. Le regole vanno rispettate - conclude -: cani devono avere il guinzaglio e quelli potenzialmente pericolosi anche la museruola» A prescindere dall’eventuale denuncia, si sta ora cercando di individuare i proprietari dei tre pitbull e il luogo dove i pericolosi animali sono tenuti. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina