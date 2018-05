Manga e cartoons Il Palalido invaso dai protagonisti

Non capita tutti i giorni di essere accolti al Palalido dalla bellicosa regina di cuori di Alice. Eppure è successo a “Valdagno cosplay comics & games” dove si poteva passeggiare tra una ventina di espositori di fumetti e videogiochi ed incontrare Capitan Kuro di “One piece”, Meliodas e Hawk di “Seven deadly sins” o i fratelli Russia e Bielorussia da “Hetalia”. La seconda edizione ha visto imporsi gli interpreti di “Quinto elemento” nella gara di cosplay organizzata da Mondo virtuale di Davide Magaraggia. A consegnare il riconoscimento per il miglior cosplayer il vice sindaco Michele Vencato che ha premiato anche i vincitori nelle categorie maschile, femminile, per la miglior interpretazione e il più originale. L’appuntamento ha richiamato appassionati da tutta la provincia che, per un giorno, si sono trasformati nel protagonista dei cartoon che preferiscono, sfindandosi all’ultimo personaggio. Oltre 1.300 visitatori hanno potuto partecipare ai tornei di videogiochi, o curiosare tra gli espositori riconoscendo fumettisti come Giuliano Piccininno, Melissa Zanella, Luca Pozza, James Loyd, Sonia Amaduzzi e Francesca Basso, Gabriele Scotolati e Ivano Codina. Per l’occasione era anche allestita la mostra dei 12 finalisti del concorso nazionale del fumetto che è ora tornata in galleria dei Nani e che sarà visitabile fino a domenica. E proprio al Palalido sono stati premiati i due vincitori: per la giuria tecnica a trionfare è stato il rodigino, Biagio Panzani alias Biaz con “Il colonnello Welldone e i panorami perduti”, mentre per quella popolare si è imposto il veronese Vincenzo Turturro con l’illustrazione della canzone “Salirò” di Daniele Silvestri. Presenti anche Silvia Vincis e Giovanni Pigato, autori della monografia “Liv Ullmann. Storia di un volto e di uno sguardo” e del graphic novel “Ghost for breakfast”, Alberto Baldisserotto con le sue 70 tavole che in una mostra itinerante su “Trinità e il bambino” sta girando lo Stivale con l’opera grafica sceneggiata da Leonardo Baldelli e dedicata a Bud Spencer e Terence Hill. Infine, al lavoro con la matita anche Lorenzo Zorzetto, creatore del logo della manifestazione organizzata da “Progetto giovani”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica Molinari