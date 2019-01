Sfilata di atleti e gruppi per il Galà dello sport

Il Ju Jitsu Group del maestro Gianmarco Giusto, che opera a Cornedo dal 2014 e che sta organizzando meeting sportivi a livello nazionale ed internazionale, è stata proclamata la società sportiva dell’anno. Fra le donne, Asia Pretto del Pgs Ardor, campionessa nazionale di ginnastica ritmica categoria categoria Joy, è stata dichiarata “atleta dell’anno”. Fra gli uomini, a Giampietro Gelai, già pluricampione di Trial , quest’anno campione triveneto categoria TR 4over 40 a 62 anni suonati, è stato assegnato l’ambito riconoscimento di atleta dell’anno. Ecco i principali riconoscimenti al Galà dello sport, svoltosi nei giorni scorsi per premiare le migliori realtà, individuali e societarie, del paese. Le menzioni d’onore per meriti sportivi sono state assegnate a Benedetta Zattara nel nuoto, a Yvonne Anziliero nel pattinaggio artistico, a Barbara Peron, Daniel e Thomas Gentilin, Nicola e Filippo Roccoberton nello ju jitsu, a Irene Frizzo e Filippo Dal Maso nella corsa in montagna, ad Anna Novello nello sci alpino, a Moreno Novello nella maratona ultra Trail, a Ivan Munaretto nel tiro con le freccette, a Paolo Bergamion nel calcio a 5 amatoriale, a Devis Peserico nel sport motoristico Flat Track, ad Alessio Soldà nel motocross vintage, a Nicolò Amici nel calcio, a Giambattista Brutomesso nella maratona, ad Andrea Giuriato nella Sparta Race, al gruppo New Generation di pattinaggio artistico, ad Elisa Fanton e Giada Tecchio nella ginnastica ritmica e alle squadre under 15 e 17 nel calcio a 5. La cerimonia di consegna dei premi è avvenuta durante l’annuale Galà dello sport, presieduto dal sindaco Martino Montagna. A dare lustro all’evento sportivo c’è stata la presenza di Gianfranco Bardelle, presidente del Comitato Olimpico Veneto, invitato dal sindaco Montagna, che ha espresso il suo compiacimento verso il paese di Cornedo, che conta 24 società sportive e uno stuolo di dirigenti, tecnici, atleti e volontari. L’assessore allo sport Francesco Lanaro ha ringraziato innanzitutto i tantissimi volontari e le numerose società che permettono a centinaia di ragazzi e giovani di praticare sport ed ha aggiunto che il Comune si sta adoperando per offrire adeguati impianti sportivi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.