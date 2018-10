Ricordo di Montagna maestro dell’astratto a 20 anni dalla morte

Aristide Cariolato Un ricordo dell’artista Angiolo Montagna a vent’anni dalla sua scomparsa. Oggi, alle 17, in villa Trissino, è in programma un incontro, organizzato dall’associazione “Arte al centro” con il patrocinio del Comune. Dopo il saluto del sindaco Martino Montagna, figlio dell’artista, ci sarà la presentazione di un video su Montagna, direttore della scuola “Marzotto”, maestro dell’astrattismo veneto, docente di storia dell’arte, famoso per le vetrate artistiche di numerosi e importanti edifici sacri in Italia e all’estero. Seguiranno gli interventi: Angelo Pretto presenterà un ricordo storico della famiglia Montagna, lo storico locale Giorgio Fin si soffermerà sul suo impegno civile e politico come delegato della Sovrintendenza di belle arti; Alberto Corrà parlerà di lui come maestro della scuola di pittura Marzotto; Marcello Scalinci e Lucio Scortegagna lo ricorderanno come professore al liceo Boccioni; gli artisti Orietta Dal Grande e Domenico Scolaro ne illustreranno la figura di pittore; la figlia Simonetta traccerà il quadro familiare ed artistico. L’assessore Luca Cabianca presenterà poi i 22 artisti della mostra collettiva dedicata al territorio di Cornedo, allestita in onore di Angiolo Montagna, che potrà essere visitata fino al 3 novembre. L’associazione “Arte al centro” celebrerà la ricorrenza dedicando un’opera alla memoria dell’artista, che resterà in dono al Comune. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

