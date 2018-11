Lo stemma di Cereda ai tempi del Comune

Una passeggiata fra le contrade di Cereda può riservare belle sorprese, come vedere sui muri alcuni esemplari in pietra dello stemma del comune, rappresentato da “due corni incrociati”. Cereda ora è frazione di Cornedo, ma restò comune fino al 1815 e comprendeva anche l’abitato di Montepulgo, ceduto nel 1480 dal comune di Monte di Malo, con il diritto di raccogliere la decima. In piazza Sant’Andrea c’è ancora la casa del municipio. Ma quando il Veneto, nel 1814, diventò parte dell’impero austro-ungarico, ci fu una nuova pianificazione amministrativa e Cereda divenne frazione di Cornedo assieme a Muzzolon; come Piana, che diventò frazione di Valdagno. Dopo l’aggregazione coatta il nuovo proprietario, il comune di Cornedo, concesse l’edificio in uso al cappellano della parrocchia di Sant’Andrea. Durante il “ventennio” fu la “Casa del Fascio”: sulla facciata si leggeva la scritta in a caratteri cubitali, delimitata ai lati dal simbolo del fascio: “P.N.F. settore Arnaldo Mussolini”. Dopo il restauro l’iscrizione è scomparsa, ma è ancora visibile in vecchie fotografie. Ora la casa è la sede del gruppo alpini. Dello stemma di Cereda si è sempre parlato. Qualche anno fa in via Rio si eseguirono dei lavori di restauro della parete di sassi a faccia vista di una casa colonica. Sotto lo strato di calce vecchia e ammuffita comparve un bellissimo stemma di fattura quattrocentesca: nello scudo erano scolpiti due corni incrociati. Scrive il parroco don Giovanni Bauce nella “Cronaca di Cereda”, pubblicata nel 1915: «In alcune belle case antiche di qui vidi scolpiti sui camini di legno e di pietra due corni incrociati». Quella di via Rio è stata una scoperta importante, che conferma quanto vide e riportò don Bauce. “Da che cosa fu presa l’idea di tale stemma?” si chiese. “Non dal nome di una famiglia, perché a Cereda nessuna memoria sussiste di casato, se si tolga quello dei nobili di Cereda”. Va precisato che non è stata questa antica famiglia, com’ra costume dell’epoca, a dare il nome a Cereda, ma accadde il contrario: si chiamò con il nome del luogo dove aveva il suo patrimonio terriero, e aggiunse nel suo stemma il simbolo dei “due corni incrociati” a quello originario del suo casato, un cuore, sormontato dal motto “Cor mundum crea in me deus (Dio crea in me un cuore puro). Ma si tratta di due corni o due corna? Don Bauce, osservatore attento e storico preciso, scrive di avere visto scolpiti “due corni incrociati”. Citiamo ancora don Bauce: “Questa villa (paese) consiste in monti, colli e piano, con bei boschetti, vallette pittoresche”. La maggior parte dei boschi era costituita da cerri, da cui deriva il nome di Cereda. Nel medioevo la caccia era il divertimento dei nobili e i Trissino, come andavano a Selva, venivano a Cereda, loro feudi, e si servivano di corni per i richiami. Come poeticamente descritto nell’“Italia liberata dai Goti” di Giangiorgio Trissino, fra Trissino e Cereda, è corso sempre un legame molto stretto. Neanche a farlo apposta, i “due corni incrociati”, nell’araldica, sono simbolo di caccia. Non si può quindi parlare di “due corna incrociate”, perché Cereda deriva il suo nome dalla tipologia del luogo, disseminato di boschi di cerri, non certo pascolo di animali “cornuti”. Chi propende per la lettura di “corna incrociate”, racconta che le donne di Cereda si sarebbero vergognate. Niente di più fantasioso. Oggi si direbbe una fake news, perché neppure don Bauce ne fa cenno nella sua cronaca e men che meno ne avrebbero avuto a male le donne di Cornedo, di cui spesso malignamente si è scritto. Chi vuole vedere un altro esemplare di stemma di Cereda, scolpito in pietra, molto ben conservato, lo trova murato in una parete della stalla non più attiva di un rustico, in via Rio. Il simbolo è disposto all’interno di uno scudo bordato con due angoli opposti. Raggiungendo la zona delle Poscole in via Palazzina ci si imbatte in una terza sorpresa. Sul muro di cinta di una villa settecentesca di campagna, che era dei Trissino (oggi Fin), come lo erano a qualche chilometro di distanza due altre dimore rurali, una a Tezze di Cereda (qui è murato in una parete interna un bellissimo stemma dei Trissino) e la seconda a Canton, è incastonato un altro esemplare in pietra, consunto dal tempo. Il simbolo dei “due corni incrociati” è inserito all’interno dello scudo ovale, a cartoccio, circondato di arricciature ornamentali, sovrapposto all’insegna nobiliare, rappresentata da un bastone pastorale e una spada, a loro volta incrociati. Non si conosce il nome della nobile famiglia, tanto meno si sa se sia stato murato capovolto ad arte, in segno di disprezzo, né più né meno di quello che è accaduto con il simbolo di Cangrande della scala di Verona: la “scala”, originariamente in posizione ritta, veniva disegnata piegata dai nemici in segno di disprezzo. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aristide Cariolato