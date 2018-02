Ladri inseguiti abbandonano le moto

Aristide Cariolato Spaccata notturna all’Hobby Motor in via Monte Cengio lungo la provinciale 246. I ladri rubano tre moto KTM, due fuoristrada e una da enduro, ma vengono intercettati dai carabinieri, abbandonano la refurtiva e si dileguano nel buio. La dinamica del furto avvenuto ieri notte è da copione. Un furgone, risultato poi rubato a Forlì, lanciato a forte velocità in retromarcia sfonda dapprima i paletti di protezione del negozio e poi infrange la vetrata. Tre persone incappucciate, riprese dalle telecamere interne, entrano nel negozio. Sono le 2.53. Scatta l’allarme e si attiva il sistema nebbiogeno. I malviventi sanno che hanno pochi minuti di tempo prima dell’arrivo della vigilanza e delle forze dell’ordine. Ma sanno anche quali marche devono portare via. Probabilmente nei giorni precedenti devono avere fatto un sopralluogo. Infatti, si dirigono a colpo sicuro, con una mola a disco tagliano le catene, che ancorano le moto al pavimento e si impossessano di tre KTM, due fuoristrada e un enduro. Le caricano in tutta fretta sul furgone e scappano in direzione di Trissino. I ladri hanno impiegato poco più di 3 minuti a compiere il furto e riescono a dileguarsi appena 30 secondi prima dell’arrivo della guardia giurata della Civis. Ma i militari della compagnia dei carabinieri di Valdagno guidata dal maggiore Giovanni Blasutig, sono già in azione. Una pattuglia della tenenza di Montecchio Maggiore intercetta il furgone lungo la strada provinciale per Montebello e si mette all’inseguimento. I ladri sembrano non desistere e l’auto dei carabinieri tampona il furgone. Ai delinquenti non resta altro da fare che abbandonare il mezzo e, approfittando del buio, dileguarsi dilnei campi circostanti. Nel frattempo si aggiungono altre pattuglie dei carabinieri delle stazioni di Arzignano e di Valdagno, che battono la zona. Ma i ladri riescono a farla franca, probabilmente su un’auto di complici. Il furgone, risultato rubato nei giorni scorsi a Forlì, viene recuperato e posto sotto sequestro, mentre la refurtiva viene restituita al titolare del negozio Hobby Motor, Giancarlo Novella, 58 anni. «Ringrazio per la tempestività con cui sono intervenute sia le forze dell’ordine sia la guardia notturna – dice il titolare di Hobby Motor –: hanno permesso che la refurtiva venisse completamente recuperata. Resta il danno di dover sostituire la vetrata e sistemare gli infissi. È la terza volta in questi ultimi 10 anni che il negozio viene “visitato” dai ladri. Una prima volta, i ladri hanno rubato abbigliamento sportivo; una seconda volta sono riusciti a rubare una moto; ieri notte, la terza volta, per fortuna le tre moto sono state recuperate. Però, non è certo bello lavorare con l’incubo dei ladri». Nel frattempo al posto della vetrata sarà innalzata una palizzata di legno per potere tenere aperto il negozio. Anche se Hobby Motor fronteggia la strada principale e la zona è illuminata, è la terza volta in questi ultimi 10 anni che il negozio viene “visitato” dai ladri. «Per fortuna, che in questa occasione la refurtiva è stata completamente recuperata - conclude Novella -. In questi anni ho dotato il negozio di tutti gli strumenti antifurto, dalle telecamere fino al nebbiogeno per dissuadere i ladri, ma l’incubo rimane». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

