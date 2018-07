Impiego del legname Il futuro va a carbonella

Il progetto Carega, acronimo per Carbonella certificata per l’attivo recupero dell’economia e della gestione ambientale delle Piccole Dolomiti, protagonista di un convegno alle terme di Recoaro. Il gruppo, coordinato dal manager di rete Marco Grendele dello studio Landes, ha come capofila l’Associazione forestale vicentina, assieme ad altri 11 partner: Cipat Veneto, Compagnia delle foreste, Graziano Dal Molin o, Etifor, Pefc Italia, Consorzio Re- Cord, Simone Rubbo e i Comuni di Recoaro Terme, Torrebelvicino, Valdagno e Valli del Pasubio. «Progetto Carega -spiega Grendele -nasce dalla presa di coscienza delle problematiche che affliggono il settore forestale del territorio: l’abbandono colturale, la frammentazione fondiaria, la concorrenza di altri territori, la scarsa domanda di prodotti locali, la difficile valorizzazione degli scarti legnosi». Sono stati presentati i risultati degli studi condotti durante i tre mesi di progetto. La carbonella certificata locale è stata al centro del dibattito: «Una sua produzione - prosegue Grendele - potrebbe innalzare la domanda di legname e utilizzare gli scarti difficilmente impiegabili per altri scopi». Su questo tema si sono confrontate esperienze da Trento e dall’Uganda. Anche l’associazionismo dei proprietari e delle imprese forestali ha avuto un ruolo importante nel prosieguo dei lavori: dallo studio della situazione attuale dell’Associazione forestale vicentina si è passati a considerare il consorzio forestale, passando per associazionismi scozzesi. Infine, sono stati presentati anche i risultati della divulgazione del progetto, sostenuto dal Gal, che ha riguardato un paio di incontri con la scuola elementare di Piana di Valdagno, la creazione di una pagina web e di una sul social media Facebook. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Cristina