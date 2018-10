Il Veneto dice Borgo È il nuovo presidente dei maestri di sci

I maestri di sci del Veneto hanno un presidente valdagnese. Luigi Borgo, infatti, è stato eletto al vertice del collegio regionale dei maestri di sci della regione. Borgo, che vive a Valdagno dove fa l’imprenditore nel settore tipografico-editoriale, ha vinto le elezioni che si sono svolte il 6 ottobre scorso a Longarone con l’85 per cento delle preferenze e subentra a Roberto Pierobon. È la prima volta che un vicentino ricopre la carica di presidente e lo fa in un quadriennio, 2018-2022, che sarà decisamente importante per lo sci veneto, alla luce dei Mondiali che si terranno a Cortina nel 2021. «È una grande soddisfazione essere il presidente di una categoria di professionisti straordinari come quella dei maestri di sci -sottolinea Borgo -. Siamo in un momento decisamente entusiasmante per lo sci veneto ma anche vicentino con la riapertura delle Melette, con le nuove seggiovie che il prossimo anno saranno in funzione sul Monte Verena, su Cima Larici, sul Kaberlaba. Speriamo che questo momento positivo coinvolga anche Recoaro Mille e la sua scuola di sci che è stata una fucina di grandi professionisti della neve: è un peccato che sia chiusa, tuttavia sembra che qualcosa si stia muovendo per la sua riapertura. Sarebbe fantastico se ciò si realizzasse». Il comprensorio sarà infatti nei prossimi mesi oggetto di interventi realizzati con i fondi dei comuni di confine e da un project financing di imprenditori russi che hanno presentato un piano per il rilancio che ha convinto, anzi entusiasmato, il sindaco Davide Branco. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

L.CRI.