Il gruppo micologico inaugura la nuova sede

Una sede prestigiosa per il “Gruppo eco-micologico Cornedese”, che fa parte dell’associazione micologica Bresadola. I 70 soci potranno usufruire dell’ampia sala, piena di luce, che si trova al primo piano dell’edificio delle ex-scuderie di villa Pretto, sede del municipio di Cornedo, accanto al parco. L’inaugurazione è avvenuta alcune sere fa alla presenza del sindaco Martino Montagna, che ha ribadito come l’amministrazione intenda mettere a disposizione delle associazioni gli spazi pubblici disponibili e si è detto orgoglioso del gruppo per quanto fa per il paese in termini di divulgazione della cultura dell’ambiente e della conoscenza del meraviglioso mondo dei miceti. Il presidente del sodalizio, Giuseppe Lovato, ha dal canto suo ribadito gli scopi del gruppo, che non a caso si chiama eco-micologico: fra questi c’è l’impegno di coinvolgere i ragazzi delle scuole nella formazione di una mentalità aperta alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. «La sala, che è arricchita di un monitor - ha aggiunto Lovato – si presta moto bene ad ospitare quanti vorranno partecipare alle serate divulgative e di studio del mondo floreale, ed in particolare dei funghi». È davvero ricco di appuntamenti il programma della stagione in corso. Maggio sarà occupato dallo studio dei funghi dal vero (i lunedì 7, 21 e 28) e da una serata dedicata allo studio delle piante simbionti, della quale sarà relatore Giuseppe Lovato; giugno e luglio ssranno poi i mesi dedicati alle escursioni, mentre agosto sarà il mese clou con la mostra micologica in municipio in occasione della festa patronale che si svolgerà il 25 e 26. In settembre e ottobre si torna allo studio dei funghi dal vero. Il pranzo sociale a fine ottobre chiuderà la stagione 2018 del gruppo eco- micologico. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Aridtide Cariolato