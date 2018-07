Il casco sul feretro per l’addio a Giovanni

“Giovanni, ci lasci sulla terra, ma non ci lascerai nel cuore, perché rimarrai per sempre parte di noi, ci mancherai, arrivederci”. Le parole erano state scritte su un drappo bianco dagli amici, che sul piazzale della chiesa parrocchiale hanno atteso la bara sulla quale era stato posto il casco, bianca come la Ducati sulla quale Giovanni Zamperetti ha trovato la morte a 26 anni sabato scorso in un tragico incidente in Trentino. Nella chiesa gremita don Silvano Danzo, cappellano di Cornedo 10 anni fa, amico di famiglia, che ha celebrato il rito con il parroco don Federico Marcazzan, il cappellano don Dino Rampazzo e don Enrico Pajarin, ha ripreso queste parole per ricordare Giovanni, giovane aperto, gioviale, che aveva il desiderio di Dio. «Pieni di lacrime ti ricordiamo come sei, non come sei stato – ha concluso – perché tu vivi in noi». Commoventi le parole del padre Giuseppe, lette da don Silvano Danzo, e dello zio: «Portavi il sole e l’allegria anche nelle giornate nuvolose, eri una calamita fatta di allegria e di ottimismo, che attirava verso di te tutti quanti». «Giovi, – lo ha salutato un amico a nome del gruppo, prima di lanciare al cielo un grappolo di palloni bianchi - ci mancherà la tua risata contagiosa». Giovanni Zamperetti oltre al padre Giuseppe, lascia la madre Serena e la sorella Paola. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

