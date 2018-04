Golfisti in trasferta per vincere ancora al torneo spagnolo

Sono quattro i cornedesi che compongono la squadra dell’Italia, composta da 12 persone, che partecipa al presigioso torneo “Hackers international golf”, che si disputa in Spagna a San Roque, Malaga, fino ad oggi. Capitano della squadra per il secondo anno consecutivo è Franco Lovato, 54 anni, avvocato e scrittore; con lui ci sono Paolo Mattiello, commerciante, Davide Battilana, artigiano e Massimo Guidolin, artigiano: tutti soci del “Golf Club Vicenza” di Creazzo da 10 anni. La squadra italiana, che l’anno scorso vinse il titolo in Scozia, si troverà di fronte le squadre di Gran Bretagna–Irlanda- Stati Uniti e dell’Internazionale, un gruppo misto di giocatori provenienti da varie nazioni, sempre il gruppo più temibile della competizione. L’“Hackers international golf” è un’associazione, che raggruppa iscritti provenienti da tutto il mondo, fondata nel 2002 dall’irlandese Thomas Andersen, 51 anni, attuale presidente, allo scopo di mettere insieme un’associazione di golfisti a livello dilettantistico sul modello del format dello storico torneo Ryder Cup. Viene organizzata annualmente una “tappa-torneo”, sempre in un paese diverso: l’anno scorso è toccato alla Scozia, quest’anno alla Spagna, l’anno prossimo all’Irlanda e quindi nel 2020 a Dubai. «Mi auguro che la squadra italiana faccia il bis – ha detto il capitano Lovato -, ma le squadre avversarie sono molto agguerrite, sarebbe davvero un’ impresa». Oltre al titolo per ogni categoria c’è in pallio un viaggio in Scozia. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.