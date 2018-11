Cd di musica italiana dedicato a Randon

“Made in Italy” è il titolo del cd di musica italiana, inciso dalla banda cittadina di Cornedo e dal Complesso strumentale di Muzzolon, riunite insieme, dedicato al compianto amico italo-brasiliano, l’imprenditore Raul Anselmo Randon. Con un grande concerto, tenuto al palaSobradinho, affollato di gente, il disco è stato donato alla vedova Nilva D’Agostini Randon, alle figlie Maurien e Roseli e al genero Sergio Barbosa, giunti dal Brasile. “Un atto di riconoscenza nei confronti di un grande uomo, che ha fatto onore a Cornedo, al Veneto e all’Italia, oltre che al Brasile” si legge nella dedica, che racconta come ha preso vita questo disco, che nasce da un’idea del grande imprenditore dell’industria dei rimorchi e vagoni ferroviari in Brasile, il cui nonno, originario di Muzzolon, emigrò nel sud del Brasile alla fine del 1800. Ogni volta che tornava nella terra degli avi, c’era sempre la musica a sottolineare eventi solenni, feste e cerimonie religiose. Nel maggio 2017 le due bande furono protagoniste di un memorabile concerto per festeggiare la laurea honoris causa in ingegneria gestionale, conferita dall’università di Padova a Raul Randon. Al quale venne l’idea: perché non registrare in un disco le melodie ascoltate? Il 3 marzo di quest’anno è giunta la notizia della morte dell’imprenditore. «Il giorno dopo, i due maestri Fabrizio Pretto e Luca Bee si sono trovati con i fonici per organizzare l’incisione – racconta la presidente del complesso strumentale Muzzolon, Stefania Zarantonello, che aveva al fianco Luigino Vigolo, presidente della banda cittadina di Cornedo -. Il 14 aprile dopo serate di prove, 85 strumentisti, molto emozionati, si sono trovati nel salone della musica, allestito con microfoni e cavi, per l’incisione, durata un giorno. Il titolo del cd “Made in Italy” rispecchia il contenuto di musica italiana. La copertina riprende il lodo della sede degli alpini di Muzzolon, realizzata con il contributo di Raul, mentre un pentagramma unisce l’Italia al Brasile. Il repertorio inizia con gli inni, d’Italia e di Rio Grande, e comprende melodie italiane, da Puccini a Verdi, da Piovano a Morricone e a Dalla. La signora Nilva, rivolta al sindaco Martino Montagna, ha ringraziato tutti: «È stato realizzato il sogno di Raul». In precedenza era stata scoperta una lapide in memoria dell’imprenditore al cimitero di Muzzolon. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.