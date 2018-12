Auditorium inaugurato sulle note del Magnificat

Il “Magnificat” di Vivaldi ha aperto il concerto, tenuto da gruppo corale “I polifonici vicentini” e dal gruppo“Gli archi Italiani”, in occasione della fine del restauro della vecchia chiesa, che sarà riutilizzata dalla comunità come auditorium, sala multifunzionale, luogo di esposizioni, di manifestazioni e di incontri culturali. Mai la scelta musicale è stata così azzeccata. Per molte delle 400 persone presenti, tante ne può ospitare lo spazio, costituito da quello che era la navata unica della chiesa, una volta all’interno, la vista del restauro ultimato è stata una grossa novità, per altre è stata una piacevole sensazione di uno spazio ritrovato; tutte hanno esclamato: “Magnifico”. E non poteva essere altrimenti. I fari, collocati lungo il cornicione interno, che segna il piano d’imposta della volta, oltre a irradiare una luce che esaltava l’architettura e la pittura di stile composito delle pareti e del soffitto (la vecchia chiesa è stata eretta nel 1741, ha cessato la sua funzione religiosa nel 1966), illuminavano l’ambiente di luce chiara e calda. «È una festa, che 13 anni fa sembrava un’utopia, tenuto conto che il progetto di restauro ha comportato una spesa complessiva di un milione e 250 mila euro – ha introdotto l’ing. Graziano del Lago del Consiglio pastorale -. Invece, grazie al coraggio del parroco di allora don Federico Marcazzan (presente in sala con il nuovo parroco don Claudio Bassotto) e alla straordinaria generosità dei fedeli e ai successivi contributi della Regione Veneto (60 mila) e del Comune (200 mila, 10 mila per 10 anni), ci troviamo tutti insieme a festeggiare un evento, che resterà nella storia della nostra comunità» «Il restauro della vecchia chiesa – ha detto il sindaco Martino Montagna - è importante per la rivitalizzazione del centro storico».«A contribuire a progetti come questo – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti – la Regione Veneto c’è sempre».«Pensiamo a un logo nuovo – ha detto infine don Claudio - , che sostituisca “auditorium-vecchia chiesa”». Il concerto, sponsorizzato dalle aziende locali, che hanno lavorato al restauro, è proseguito con le ultime esibizioni dei coristi, a lungo applaudite. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.