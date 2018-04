Il merletto protagonista a palazzo Barbaran

Domani e domenica fine settimana di mostre e appuntamenti sul macramè, il merletto a nodi d’origine araba, diventato in seguito un prezioso ricamo. In occasione dell’inaugurazione della ristrutturazione di palazzo Barbaran domani alle 16, l’associazione “Arianna” darà seguito a due altre significative inaugurazioni: la mostra di Macramè e Margarete nel piano nobiliare del palazzo e la seconda del ricamo Antico Veneto in sala la Loggia nel sottotetto. La mostra di Macramè e Margarete sarà allestita nel palazzo a carattere permanente. L’iniziativa è partita dalla presidente di “Arianna”, Luisa Tonello, con il proposito di conservare e mostrare al pubblico autentici capolavori del ricamo locale. Il pomeriggio si chiude alle 18 con la prima sfilata culturale riservata e alle 20.30 con la seconda passerella culturale su prenotazione. La mostra riapre domenica alle 9 e alle 14,30 si svolge il convegno “Macramè a Castelgomberto, percorsi di un intreccio mediterraneo fra tradizione, fiderart, moda e nostalgia” con relatrice Maria Daniela Lunghi. Seguirà la sfilata riservata alle merlettaie. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.