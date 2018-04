Festa per duemila sikh giunti da tutto il Veneto

Ieri pomeriggio i turbanti di duemila fedeli sikh hanno colorato di arancione le vie del centro di Castelgomberto, in occasione della festa di Baisakhi, che celebra la fondazione dello sikhismo, avvenuta 318 anni fa. Fin dal mattino il tempio Gudrwara Singh Sabha di via Cengelle si è ravvivato per l’arrivo dei fedeli da tutto il Veneto. Alle 13.30 sulla portantina inghirlandata è stato adagiato il Guru Granth Sahib, il libro sacro, come la bibbia dei cristiani, protetto dai guerrieri che praticano le arti marziali. Il suono dei tamburi del Punjab, che si udiva da lontano, ha dato inizio alla processione. Tutti cantavano e rispondevano alle invocazioni dei saggi, diffuse dall’altoparlante. Il corteo ha fatto delle soste per dare spazio alle esibizioni di arti marziali, un momento di spettacolo, che richiama la tradizione sikh pacifista, ma pronta a difendere la terra e le donne. Al velodromo Mainetti è stato offerto un pasto vegetariano, a base di roti e dhal. E stato anche il momento dell’incontro con le autorità locali: l’assessore Poletto e il consigliere Filippi. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.C.