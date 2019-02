A lezione nelle terre di Babbo Natale

In volo verso la Finlandia per una lezione tra le renne. A due passi dalla terra di Babbo Natale, 6 piccoli studenti del comprensivo “Valdagno 2” stanno vivendo il sogno di ogni bambino. L’avventura di una settimana, a oltre 2.400 chilometri da casa, è stata possibile grazie al team di insegnanti, coordinati da Giovanna Bicego, Anna Fortuna e Marta Refosco, che per il secondo anno stanno realizzando il progetto “Working Together”, finanziato dalla Comunità europea. Lo scambio culturale vede in campo alunni dell’ultimo anno delle primarie di Finlandia, Germania e Spagna. Oltre naturalmente a quelli della scuola “Manzoni” di via Lungo Agno diretta da Eleonora Luciana Schiavo. E proprio in questi giorni la rappresentanza valdagnese sta vivendo nelle case delle famiglie finlandesi respirando le loro tradizioni e la loro cultura. Le lezioni in aula si alternano a visite a Helsinki, ma anche a escursioni nel parco naturale di Nuuksio, tra i cumuli di neve che ospitano dallo scoiattolo volante alle famose renne, o nel centro naturalistico di Haltia. «Si tratta di un progetto importante che permette uno scambio culturale agli insegnanti e ai bambini -ha commentato la dirigente Schiavo-. La cultura è attività didattica, ma è anche conoscenza delle abitudini degli altri Paesi. Il periodo scelto è sicuramente caratterizzato da un clima molto freddo, ma permette ai nostri ragazzi di toccare con mano un ambiente geografico rimasto finoranelle pagine dei testi scolastici. Il progetto a cui stiamo partecipando come istituto ha permesso di capire esattamente cosa significa il lavoro di gruppo e la collaborazione». A maggio l’istituto di via Lungo Agno Manzoni ospiterà tutti i docenti che hanno partecipato a “Working Together” e proprio in città verranno tirate le somme del lavoro nelle 4 nazioni. E quando la rappresentanza tornerà a casa ad attenderla ci sarà anche la notizia dell’arrivo di un importante finanziamento dal ministero dell’Istruzione. Il comprensivo “Valdagno 2”, infatti, e quello “Adolfo Crosara” di Cornedo, entrambi guidati da Eleonora Luciana Schiavo, sono stati gli unici in vallata a vincere il bando “Scuole innovative”. Tra 5.000 concorrenti in tutta Italia sono state finanziate 1.115 proposte, di cui 78 in Veneto. Nei due comprensivi, quindi, sono in arrivo 20 mila euro ciascuno per aggiornare le tecnologie oppure per integrare il parco apparecchiature con gli ultimi ritrovati. «Anche in questo caso l’obiettivo è stato centrato -ha aggiunto la dirigente -. Il risultato è stato reso possibile dal lavoro di squadra che permetterà di investire i finanziamenti in strumenti indispensabili alle attività didattiche di oggi». Due istituti con un team di insegnanti alla continua “caccia” di finanziamenti europei per stare al passo con i tempi. Ecco allora che in città arriverà un laboratorio mobile, ovvero un carrello con 36 chromebook, e nuove lavagne interattive. E mentre alle “Manzoni” i pc portatili porteranno i laboratori nelle classi, a Cornedo sarà completata la dotazione delle lim per tutte le classi delle 4 scuole elementari. «Le lavagne sono presenti nelle classi quinte, quarte e terze - conclude Schiavo -. Con queste risorse anche le prime e le seconde avranno strumenti interattivi a disposizione», ha concluso la dirigente. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica Molinari