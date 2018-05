Triplicato l’ecocentro e c’è anche la ricicleria

Taglio del nastro ieri mattina in via Maso a Zugliano per il rinnovato ecocentro. Una struttura di 1400 metri, progettata e realizzata negli ultimi due anni, finanziata da Comune, Alto Vicentino Ambiente e Regione per un importo di 344 mila euro. «Il vecchio ecocentro, su uno spiazzo di 400 metri era sottodimensionato per le esigenze del paese, oltre a essere il più piccolo dell’Alto Vicentino», ha spiegato il sindaco Sandro Maculan. «Ora abbiamo incrementato di oltre tre volte l’area, aggiungendo una ricicleria che verrà gestita dai volontari dell’Operazione Mato Grosso. I lavori hanno avuto un costo di 222 mila euro, dei quali la metà pagata dal Comune e il restante da Ava, a cui si sommano i 122 mila euro necessari per creare l’accesso, l’uscita e i parcheggi, finanziati per 38 mila euro dalla Regione». Il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione di don Alessandro Spiezia e dagli interventi del presidente della Regione Roberto Ciambetti e del presidente di Ava Carlo Lovato. «In termini di raccolta differenziata, Veneto e Vicentino sono eccellenze a livello europeo grazie al senso civico dei cittadini», ha detto Ciambetti. «Questo ecocentro garantisce una maggiore fruibilità e una migliore qualità della vita per il paese». «Ogni anno investiamo più di un milione di euro per l’aggiornamento delle attrezzature, i corsi formativi e per diffondere la cultura del riciclo e del riuso», ha concluso Lovato. L’ecostazione di Zugliano è aperta il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 13. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

MA.BI.