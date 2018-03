I fasti di Edoardo VIII rivivono nell’antica villa

E tre. Con l'asso calato ieri mattina nei sotterranei di villa Godi Malinverni a Lugo, l'offerta culturale museale del piccolo comune può dirsi completa. O, quantomeno, una delle più ricche in provincia e in Veneto, se rapportata all'ampiezza del territorio e al numero degli abitanti. È stato infatti inaugurato alla presenza dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, del consigliere Marino Finozzi presidente della commissione Affari istituzionali e bilancio, del presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo, del sindaco di Lugo Robertino Cappozzo e dei vertici dell'Arma il nuovo museo “Villa del Principe” ricavato nelle cantine della residenza palladiana, la stessa che, da anni, ospita un'altra preziosa collezione di fossili. E dopo l'apertura, lo scorso fine settimana, dello spazio permanente sulla Resistenza nell'ex scuola elementare di Mortisa, l'evento di ieri guidato dagli storici Lisa Bregantin, Francesco Brazzale e Andrea Vollman è stato la ciliegina sulla torta di un lungo percorso di valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale che ha consentito di riscoprire una figura di primissimo piano come, appunto, il principe di Galles, futuro Edoardo VIII (1894-1972). Fu re per meno di un anno prima dell'abdicazione al trono d’Inghilterra nel 1936, e gli è stata infatti dedicata la mostra curata dall'architetto Nazzareno Leonardi che, attraverso cimeli, reperti e testimonianze documentarie, ricostruisce una pagina ancora poco conosciuta della Grande Guerra. Nei luoghi dove riposano 2.000 soldati britannici caduti durante il primo conflitto mondiale si mosse, infatti, anche il futuro sovrano, che, ottenendo la “military cross” per la sua partecipazione alle operazioni belliche, proprio a villa Godi Malinverni (quartier generale delle truppe britanniche) fu di casa durante i suoi soggiorni vicentini. In esposizione, corredati da didascalie e note storiche, ci sono oltre 70 pezzi recuperati tra montagne, colline e vallate: dalla cornamusa della divisione scozzese ritrovata a Cesuna a una tromba di guerra inglese, passando per il cannocchiale appartenuto quasi certamente a un alto ufficiale. Ma non solo sulle vicende della Corona, compreso il legame “scandalo” con Wallis Simpson, si sono concentrati i promotori dell'iniziativa, ovvero la famiglia Malinverni e il Comune, finanziatori del progetto con 80 mila euro, di cui 50 mila di contributi regionali. Nel tirare fuori dal cassetto i ricordi di un passato poco conosciuto, Leonardi e i suoi consulenti hanno infatti messo in luce anche l'esperienza della scrittrice inglese Vera Brittain, prima pacifista europea e autrice di “Testament of Youth”, che alla prima guerra mondiale prese parte come infermiera perdendo sia il fidanzato che il fratello Edward, morto della battaglia del Solstizio ad Asiago nel giugno 1918 e sepolto nel cimitero di Granezza, a Lusiana. «Abbiamo fatto arrivare dall'Inghilterra tutti i suoi libri, più di 50 - spiega Leonardi - la più importante sezione su questa scrittrice». Ricostruita ad hoc per le scolaresche invece la trincea, con tanto di suoni, odori, immagini, allestita nel bunker, per far sperimentare le asperità della vita al fronte. Il nuovo museo sarà visitabile il martedì, il sabato e la domenica negli orari di apertura della villa e su prenotazione. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni