Cantieri per 4 milioni È il turno della palestra

Il Comune di Zugliano ha messo in cantiere, solo per il 2018 nuove opere pubbliche per quasi 4 milioni, grazie a uno stanziamento statale, ma anche per merito di un oculato lavoro di risparmio dell’Amministrazione comunale, che ha accumulato un avanzo di oltre 6 milioni di euro, da cui si potrà attingere la somma rimanente, che permetterà di mettere la parola fine a tutti i cantieri programmati negli scorsi anni. «Con il programma “Sblocca scuole”, dal Ministero economia e finanza abbiamo ottenuto la somma di 3 milioni e 60 mila euro - annuncia soddisfatto il sindaco, Sandro Maculan - che ci consentirà già nei prossimi mesi di far partire la gara di assegnazione per due importanti progetti scolastici: la costruzione della nuova palestra-sala polivalente per la scuola primaria Fabris, che ad oggi ne è sprovvista, per un importo di 2.320.000 euro e l’adeguamento sismico e il miglioramento energetico delle medie e della relativa palestra per 762.200 euro». Il progetto della nuova palestra per le elementari del capoluogo prevede la realizzazione di uno spazio adeguato per le attività motorie dei bambini, ma anche di attrezzare la struttura perché possa trasformarsi facilmente in una sala polivalente, in grado di ospitare incontri, eventi culturali o teatrali con un potenziale di 350 posti. L’adeguamento sismico e il miglioramento energetico delle scuole medie e della relativa palestra, invece, consentirà la messa in sicurezza degli edifici scolastici abbinata all’efficientamento energetico, grazie alla realizzazione di un cappotto isolante e la sostituzione dei vecchi impianti illuminanti con i led. Anche l’impianto termico sarà completamente rinnovato. Sempre in ambito scolastico, l’amministrazione Maculan ha riservato 8 mila euro per acquistare nuove attrezzature. «Abbiamo anche ottenuto un finanziamento dalla Provincia di 150 mila euro che ci permetterà di mettere in cantiere al più presto la nuova pista ciclo-pedonale di via Maso che collegherà le frazioni di Centrale e Grumolo con il capoluogo, partendo dal bar “da Mariolo” fino alla zona degli impianti sportivi per un importo complessivo di 675 mila euro – prosegue il primo cittadino -. Ulteriori 80 mila euro saranno poi destinati a vari interventi di manutenzione straordinaria di stabili comunali, a partire da palazzo Fabris che ospita la biblioteca civica e dove hanno sede le associazioni del paese». «Saranno, inoltre, oggetto di lavori - conclude il sindaco - gli spogliatoi degli impianti sportivi di via Maso che attualmente presentano delle infiltrazioni». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Maso