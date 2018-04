Tornano i nomadi «Mandarli via costa 45 euro l’ora»

Con l'arrivo della bella stagione si è aperto a Zanè il giro di valzer delle carovane contro cui nulla possono né le sbarre anti-nomadi né i continui interventi della polizia locale che costano al Comune dai 37 ai 53 euro all'ora, come dire 45 euro in media. In barba al regolamento comunale che vieta qualsiasi tipo di accampamento senza l'autorizzazione del sindaco, le roulotte di nomadi, tutti noti a livello locale, stanno facendo la spola tra le diverse zone del paese. Le segnalazioni che arrivano quasi quotidianamente al sindaco Roberto Berti forniscono una mappa dettagliata dei loro spostamenti: il gruppetto di campeggiatori abusivi si accampa alternativamente in via Pra' Bordoni, agli impianti sportivi, in zona Monte Novegno e nelle vie Tiziano, Canova e Raffaello. Ieri le carovane era parcheggiate addirittura in via Liguria, stradina sterrata che nel giugno 2016 fu teatro di un regolamento di conto tra nomadi e all'imbocco della quale i due Comuni di Zanè e Thiene hanno installato le sbarre per impedire l'ingresso a roulotte e camper. «Tutto inutile - spiega sconsolato il sindaco Berti - in via Liguria ci entrano passando da una “cavedagna” che corre parallela a poca distanza. In accordo con i proprietari dei terreni abbiamo già ordinato una nuova sbarra che a giorni andremo ad installare proprio all'inizio della stradina in modo da chiudere anche questo ingresso, come già fatto in via Liguria e in via Ca' Bianca, ai confini con Marano. L'anno scorso abbiamo anche suggerito agli agricoltori di via Preazzi di realizzare fossi lungo il perimetro dei terreni, ma anche là i nomadi hanno aggirato l'ostacolo entrando da un'altra parte». Il telefono del sindaco è rovente: appena arriva la segnalazione da parte di cittadini o di agricoltori, esasperati dal continuo passaggio dei nomadi che lasciano cumuli di immondizia e rovinano le coltivazioni con lo spostamento delle roulotte, lui alza la cornetta e allerta la polizia locale Nevi. Una procedura che nel corso del 2017 ha effettuato decine di volte, accumulando 72,75 ore di interventi dei vigili i quali non possono fare altro che identificare e sanzionare la comitiva e procedere al suo allontanamento. Se si considera che il costo orario per i servizi di polizia locale, come confermato dal sindaco, è di 37 euro nei giorni feriali e di 53 euro nel fine settimana, facendo una media l'anno scorso gli interventi di sgombero dei nomadi hanno pesato sulle casse comunali per una cifra di circa 3.500 euro. «Spendiamo i soldi della collettività per tentare di arginare questo fenomeno con l'installazione di dissuasori o attraverso i servizi di polizia locale, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti - conclude il sindaco Berti -. Domenica scorsa li abbiamo mandati via dagli impianti sportivi, ma pochi giorni dopo un cittadino mi ha segnalato il loro passaggio in piazzale Aldo Moro dove hanno rovistato nei cassonetti della Caritas e buttato nel bidone dell’umido i vestiti che non gli interessavano e poi in via Pra' Bordoni: adesso infatti si accampano anche dietro la concessionaria Bmw, utilizzando il retro della cabina dell'Enel come un water a cielo aperto. La situazione, oltre ad essere critica, è anche frustante perché sembra non esserci soluzione all'orizzonte», conclude il primo cittadino. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Dall’Igna