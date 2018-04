Diventare i più ricicloni costa 190 euro a famiglia

Un aumentato o ritrovato senso civico, certo, lo spauracchio delle sanzioni, in parte, ma anche evidentemente una politica ecologica chiara ed efficace che sta dando i suoi frutti. E i frutti, in materia di rifiuti, per l’amministrazione comunale di Villaverla valgono il 77,17%, in crescita di oltre un punto rispetto al 2016, dell'immondizia avviata al recupero. Nella classifica dello scorso anno stilata da Alto Vicentino Ambiente sugli enti “ricicloni” dell'Alto Vicentino e dell'Unione montana (31 le Amministrazioni sotto l'ombrello Ava per il servizio di raccolta e igiene), Villaverla sale sul gradino più alto del podio, prima anche del “Comune più virtuoso d'Italia 2016” Marano Vicentino, che si attesta al 76,09%, e di Sarcedo con il 73,36%. Un successo su tutta la linea se si considera che la media dei partner Ava, sempre nel 2017, è del 67,59% su un 67,10% a livello veneto (dati Arpav 2016) che, su scala nazionale, precipita addirittura al 47,50%. E se il sindaco di Sarcedo Luca Cortese tiene a precisare come il dato locale sia più basso perché privo della frazione umida, che nel suo paese viene compostata in casa per oltre l'80%, a bearsi del risultato non può che essere naturalmente il primo cittadino di Villaverla Ruggero Gonzo. «Sono anni che riceviamo premi a livello veneto per l'ottima raccolta differenziata che continua a migliorare, per quanto riguarda i risultati: è sicuramente merito dei nostri cittadini - dà atto il sindaco - ma anche dei maggiori controlli che facciamo sia con l'ausilio sia delle telecamere, sia alla vecchia maniera». Lo stesso Gonzo «essendo sempre in giro per il territorio», conferma che il suo occhio è «vigile sui conferimenti» e se serve arriva addirittura ad «aprire pure qualche sacchetto per verificare che tutto sia in regola». Un'attenzione che, assieme all'affissione di cartelli multilingua nelle isole ecologiche, ha portato nel 2017 a un risparmio complessivo di 40.162,55 euro per il servizio di differenziata e che, con una tariffa Tari pressoché invariata negli anni, si è tradotta in una spesa media annua di 193 euro per una famiglia “tipo”, composta da 4 persone che vive in un'abitazione di 120 metri quadrati. Come in ogni Comune servito da Ava, il sistema tariffario viene elaborato sulla base dei costi previsti nel piano economico finanziario dei servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui somma totale è poi ripartita tra utenze domestiche e non domestiche. A Sarcedo, dove non è disponibile il costo medio indicativo per un nucleo familiare, il comparto rifiuti ammonta nel 2017 a 424.825 euro, «in leggero calo nel 2018» specifica il sindaco Cortese, mentre a Marano, dove l'assessore all'ambiente Alessandra Cavedon plaude ai «comportamenti virtuosi dei maranesi», il ristorno economico legato al tasso di differenziazione per il 2017 è di 53.855 euro. Un margine che ha consentito di mantenere invariata la Tari e di aumentare i servizi, dall'apertura estiva dell'ecocentro alla pulizia delle caditoie. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni