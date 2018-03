«Vicino alle donne» Foto sulla panchina contro ogni violenza

Un’iniziativa dal colore rosa, anzi rosso per ribadire il “no” a ogni forma di violenza sulle donne. Il sindaco di Sarcedo Luca Cortese si mette in prima linea contro abusi e femminicidi, facendosi fotografare nella panchina rossa davanti al municipio (l’altra è nel piazzale del centro culturale) posizionata l’anno scorso per la Giornata contro la violenza sulle donne. E dalla sua pagina Facebook lancia un appello, già ascoltato da una trentina di cittadini: «Aspetto foto di altri uomini. So che può sembrare solo un simbolo. Ma i simboli cambiano il mondo». Chiede agli uomini di metterci la faccia nel pretendere rispetto per le donne, quel rispetto da dare ogni giorno, in casa, al lavoro, per strada. «Spero che in molti mi aiutino: fotografatevi sulle panchine rosse di Sarcedo – ha scritto nel post -. Raccoglieremo le foto per la prossima Giornata contro la violenza sulle donne. Amministratori, amici, politici, cittadini... vi aspetto. Postate le foto su #controviolenzasulledonne o inviatele a sindaco@comune.sarcedo.vi.it». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.