Miss Carnevale Veneto Arianna terza nella finale

Arianna Borgo di Sarcedo è salita sul podio di “Miss Carnevale Veneto”, selezione valevole per Miss Italia. La reginetta vicentina si è piazzata al terzo posto alle passerelle di selezione che si sono svolte nella centralissima piazza Matteotti di Casale di Scodosia, in provincia di Padova, che ha ospitato il famoso carnevale con i carri allegorici. La bella Arianna, vent’anni, che lavora come commessa, oltre alla fascia vinta potrà proseguire nelle fasi ulteriori del concorso. Con lei, ci saranno la vincitrice della selezione, la diciottenne veronese Beatrice Zangani, la seconda classificata, la ventunenne padovana Beatrice Vallin e l’altra veronese Elena Sega, ventitreenne di San Giovanni Lupatoto, quarta, ed Emma Bimbati, quinta. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

M.G.