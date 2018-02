Lezioni di salute per 11 mila studenti

Sono numeri da record quelli registrati nel 2017 dai “Laboratori Multimediali sui corretti stili di vita”, in villa Ca’ Dotta a Sarcedo e rivolti principalmente agli studenti veneti delle elementari, medie e superiori (dai 6 ai 19 anni), ma anche agli adulti: amministratori, docenti, educatori, operatori della prevenzione e preparatori sportivi. Sono 11.090 gli studenti che hanno partecipato ai Laboratori nell’anno scolastico 2016-2017 per un totale di 244 visite. I Laboratori di didattica, che si inseriscono nel programma nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari” che identifica quattro aree tematiche con programmi specifici, dalla promozione di comportamenti alimentari salutari alla lotta al tabagismo, dal contrasto ai consumi rischiosi di alcol alla promozione dell’attività fisica, sono il primo polo in Veneto e il secondo d’Italia. L’obiettivo è quello di agire in modo integrato e coordinato sui quattro principali fattori di rischio modificabili (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono responsabili da soli del 60% della perdita di anni di vita in buona salute in Italia e in Europa. I percorsi di promozione della salute che si sviluppano in villa Ca’ Dotta sono proposti dalla Regione e dall’Ulss 7 Pedemontana. «Siamo passati da 2.507 studenti nel 2009-2010 anno di apertura dei Laboratori a 11.090 – considera Fabrizio Polo dell’Ulss 7, responsabile del Centro –. Questo aumento di visitatori ha fatto sì che le aperture della villa comunale siano passate da 62, il primo anno, a 244 nell’anno appena concluso. Tutte le nove aziende sanitarie della Regione partecipano ai percorsi laboratoriali che sono un investimento per il futuro dal momento che le spese in campo socio-sanitario non possono essere viste soltanto come “costi da contenere” ma come investimenti a medio-lungo termine. Parliamo, infatti, di percorsi di salute innovativi che puntano su modalità comunicative di forte impatto emozionale». Si passa dal laboratorio scientifico con una serie di esperimenti, a quello informatico con test, giochi e percorsi di approfondimento interattivi; dal laboratorio di analisi immaginativa con attività di visualizzazione a quello letterario con esercizi di scrittura creativa; dal laboratorio espressivo con prove di creatività, a quello dell’immaginario per rapportarsi con i linguaggi di tv, pubblicità e cinema. «Informare, educare, assistere, stimolare la responsabilità individuale sono strategie importanti affinché ogni persona diventi protagonista e responsabile della propria salute e delle proprie scelte – prosegue Polo –. In questi anni abbiamo proposto anche giornate informative dedicate agli insegnanti dell’Ulss 7 e a quelli di altre aziende sanitarie venete, sempre con il “tutto esaurito”. Gli argomenti trattati sono stati le innovazioni metodologiche dei laboratori e le nuove tecnologie, tema di grande interesse e attualità». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Dal Maso