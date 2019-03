La donna musulmana fra pregiudizi e integrazione

“Il ruolo della donna arabo-musulmana nella società italiana di oggi: tra tradizione e creatività femminile” è il tema dell’incontro organizzato per oggi, alle 18, nella Sala del Caminetto di villa Ca’ Dotta, dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca di Sarcedo, con l’associazione di mediazione interculturale Averroè. Ospiti dell’iniziativa culturale saranno: Kaoutar Badrane, avvocato ed esperta di diritto musulmano e membro del Tavolo regionale del Veneto sui diritti umani; Rania Hammad, autrice siriano-palestinese e vice presidente della comunità palestinese Roma-Lazio; Naima Daoudagh, mediatrice transculturale in ambito sanitario e dipendente dell’azienda ospedaliera di Desenzano del Garda reparto di neuropsichiatria infantile e ginecologia pediatrica. Moderatrice della serata, ad ingresso libero, sarà la giornalista Mariagrazia Bonollo. L’incontro sarà un’occasione per riflettere sul cambiamento della politica italiana nei confronti della donna arabo-musulmana, ma anche sull’Islam dall’11 settembre ad oggi, le sfide per superare i pregiudizi e accogliere queste donne nella nostra società, cancellando l’isolamento. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.