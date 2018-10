Impianti sportivi Un bando per gestirli

Il Comune di Sarcedo cerca gestori per gli impianti sportivi. L’Amministrazione Cortese intende dare in concessione, con la formula sei anni + due rinnovabili, la struttura sportiva polivalente “Enrico e Riccardo Dell’Orto” che si trova in via Generale Dalla Chiesa. Il complesso è costituito dalla palestra comunale con campo da gioco, spogliatoi, bar, salette, anfiteatro, e tutto ciò che fa parte dell’immobile fino ai campi da tennis/calcetto e le aree scoperte pertinenti gli impianti. Il canone annuo è stato fissato in 9.500 euro e sarà soggetto al rialzo in sede di gara. Le associazioni interessate, che devono essere iscritte alla Camera di commercio, avranno tempo per presentare la loro manifestazione di interesse e le offerte economiche entro le 12.30 di martedì 23 ottobre esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo sarcedo.vi@cert.ip-veneto.net. L’avviso con informazioni più precise è consultabile sul sito istituzione del comune e nella sezione “amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti”. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

S.D.M.