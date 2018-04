THIENE. Muore in casa dopo un malore. Un operaio inglese, di 54 anni, residente a Thiene in via Friuli, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione nella giornata di Pasqua. L’allarme è stato dato da un conoscente che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Per entrare nell’appartamento, i carabinieri della compagnia di Thiene hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. A causare il decesso pare sia stata una caduta provocata da una crisi epilettica. L’uomo ha battuto la testa perdendo i sensi. Intervenuta anche un’ambulanza del Suem.