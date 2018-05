Verde urbano e smog in città Un incontro con le Acli

Una serata per puntare i riflettori sul consumo del suolo nel Veneto e, in particolare nella provincia di Vicenza. A proporla, oggi alle 20.30 in Casa del Giovane, è il Circolo Acli di Marano in collaborazione con le Acli vicentine, il Punto Famiglia, la Fap Acli e l’US Acli provinciali. Ospite dell'incontro sarà Paolo Giandon, responsabile del Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche dell’Arpav. «Ciascuno di noi - commenta il presidente provinciale delle Acli di Vicenza, Carlo Cavedon - dispone mediamente di soli 31 metri quadrati di verde urbano, che non sono certo sufficienti a contrastare le crescenti quantità di smog». Una situazione preoccupante, che deriva anche dal consumo di suolo, a favore della cementificazione, che sottrae aree verdi alla città. «Le Acli si sono interrogate al proprio interno e hanno promosso numerosi incontri negli ultimi anni, e anche recentemente, su tematiche relative alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente: la formazione è un nostro cavallo di battaglia - conclude il presidente Cavedon - in particolare rivolta ai giovani e alle famiglie perché è fondamentale incidere per riuscire a modificare le sorti educative della nostra società». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.D.I.