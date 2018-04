«Molti interventi realizzati da Ascopiave e Telecom»

L'imminente intervento di asfaltatura della via d'accesso alla stazione ferroviaria, che è stato annunciato in Consiglio dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Guzzonato, e che rientra in un più ampio programma di manutenzioni stradali, ha fatto sorgere qualche dubbio tra i componenti del gruppo di minoranza “Noi di Marano”. «L'Amministrazione ha affermato in assemblea consiliare di aver fatto molto in termini di nuove asfaltature - spiegano i consiglieri di opposizione - elencando gli interventi effettuati nelle vie Vittorio Veneto, Zanella, Marconi e Stazione. Peccato che le spese sostenute per le asfaltature di queste vie non siano state propriamente a carico del Comune». Stando agli esponenti di “Noi di Marano”, «per le prime due la spesa è stata pari al 50 per cento perchè la società Ascopiave ha contribuito per metà, mentre nelle altre il costo d’intervento è stato sostenuta totalmente da Telecom. Chiediamo all'Amministrazione maggiore chiarezza e trasparenza nel comunicare ai cittadini tipologia e costi dei lavori programmati». «Se abbiamo portato a casa interventi di asfaltatura, come contropartita per aver concesso a Telecom e Ascopiave di utilizzare le strade comunali, direi che è solo un vantaggio per la comunità», è il commento del primo cittadino Guzzonato. © RIPRODUZIONE RISERVATA

A.D.I.